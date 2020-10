La competidora descolocó al chef italiano, previo a la devolución de su plato.

El debut de Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity fue sin lugar a dudas lo más comentado de la segunda gala del reality de Telefe, que se consolidó como lo más visto del día -con picos de 16 puntos de rating- demoliendo al "Cantando 2020". Además de ser objeto de memes en Twitter, la competidora descolocó al jurado Donato de Santis con una pregunta picante que lo dejó helado. "¿No te seduje la panza?", lanzó, ante la mirada atónita de todos en el estudio.

Además de Vicky, en el episodio dos compitieron la cantante Patricia Sosa, el ex futbolista El Turco García, la actriz Leti Siciliani (quien conquistó el paladar del jurado con su plato), la periodista Analía Franchín, la mediática Rocío Marengo, el humorista Roberto Moldavsky y la actriz Iliana Calabró, que lloró al recordar a su padre y cantó en italiano para deleite de Donato.

Al momento de la crítica hacía su plato, que consistió en presas de pollo con caldo y arroz, el chef italiano se mostró muy crítico con el resultado porque, al parecer, Xipolitakis no cumplió la consigna haciendo un postre, una compota de manzana, que ninguno de los jurados pidió. "Tu gran capacidad de seducción deberías usarla para seducir con tu plato", sentenció Donato.

"¿Y no te seduje la panza?", exclamó Vicky, de forma sincera. Descolocado por la respuesta, de Santis atinó a emitir un simple: "La verdad que no". En cambio, Damián Betular sí encontró rico el pollo pero no el arroz. No obstante, coincidió en que el plato se quedó a mitad de camino. "Está buena la cocción del pollo. No le siento ese gusto a alcohol que vos decís aunque sí lo siento en el arroz. Está amargo", expresó Betular.

El más severo fue Germán Martitegui, quien disparó implacable: "Todo esto para mí es una gran sorpresa. El plato está mejor de lo que pensé que iba a estar. Pero dijiste que te habían sobrado 25 minutos; para mí los desperdiciaste. Los hubieses utilizado y el plato te salía mejor". Aún así, el jurado decidió salvar a la competidora por esta ronda -ya que hubo peores platos- y Xipolitakis volverá a ponerse el delantal este miércoles para cocinar con los mejores de la ronda y acceder a los beneficios.

Roberto Moldavsky, Rocío Marengo, Analía Franchín y El Turco García pasaron a la ronda del jueves, para jugar con los más flojos de la competencia y determinar quien pasa a instancias de eliminación el domingo. "MasterChef Celebrity" va de lunes a jueves a las 22.30 horas y los domingos a las 22 horas.