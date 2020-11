Una nueva gala de MasterChef Celebrity dio que hablar muchísimo en la televisión argentina. El eliminado de la noche fue el comediante Roberto Moldavsky, quien perdió la pulseada con Claudio "Turco" García. Sin embargo, el momento más relevante de todo el programa fue el increíble desafío que debieron afrontar los participantes: cocinar un cerebro de vaca. Como consecuencia, Fede Bal se descompensó al ver la comida en el plato.

En la gala de eliminación del último domingo, Telefe le ganó la batalla en el rating a PPT (Periodismo Para Todos), conducido por Jorge Lanata en El Trece. Y si bien esto ya se convirtió una costumbre, mucho tuvo que ver la prueba a la que se sometieron los famosos que participan del reality.

Luego de que fueran presentados por el periodista Santiago del Moro, Sofía Pachano, Moldavsky, el "Turco", Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis, Leticia Siciliani y Fede Bal quedaron sumamente sorprendidos. De todos modos, el hijo de Carmen Barbieri fue el que más impactado quedó, al punto de que se descompensó.

"Se me nubló la vista. Me bajó la presión. No estoy exagerando", manifestó Bal durante el programa. En tanto, Siciliani expresó: "No quiero, no quiero, no quiero". Para tranquilizar un poco a los participantes, del Moro les consultó: "¿Nunca lo comieron en las casas de las abuelas?" Y Villafañe fue la que respondió rápidamente: "Mi mamá hacía el canelón relleno de espinaca, con seso y todo. Nunca lo comí".

Por otra parte, Moldavsky sostuvo: "Desconozco. Es la primera vez que lo veo. Nunca lo comí en mi vida. El seso es como que me hace pensar que acá puede haber un pensamiento de una vaca que está diciendo: 'Che, me parece que ese viene a matarme. Me van a hacer al horno'".

Cuál fue el desafío que los participantes de MasterChef Celebrity debieron realizar con el cerebro de vaca:

Damián Betular, uno de los jurados más queridos y respetados del certamen, fue el encargado de presentar la difícil prueba que impresionó a los participantes del reality de Telefe: "El desafío de hoy consta de tener que preparar una pasta rellena, pero que el relleno principal tenga el seso".