Una vez más, MasterChef Celebrity tuvo un momento escandaloso que generó revuelo y provocó indignación en la televisión argentina. En la edición del último miércoles del programa con más rating del país, Germán Martitegui maltrató a Leticia Siciliani, una de las participantes favoritas de los televidentes. Como consecuencia, la actriz disparó contra el miembro del jurado y manifestó: "La humillación está de más". Cómo fue el tenso momento que se vivió en el estudio de Telefe.

En la gala de anoche, los famosos Leticia Siciliani, Claudia Villafañe, el Mono de Kapanga, Analía Franchín, Belu Lucius, El Polaco, Sofía Pachano y Vicky Xipolitakis debían elegir una región del país para cocinar un plato de comida de la zona. Teniendo en cuenta que es el tramo final del reality, la prueba fue muy complicada...

Martitegui, quien forma parte del jurado de MasterChef junto a Damián Betular y Donato De Santis, se llevó todas las miradas durante la gala del miércoles. Es que el exigente chef maltrató a Leti Siciliani con una devolución exagerada. Si bien se sabe que intenta interpretar a un personaje "villano", lo cierto es que se excedió y la joven terminó muy incómoda.

El maltrato de Germán Martitegui a Leticia Siciliani en MasterChef Celebrity:

Mientras se preparaba para probar el plato que Leticia Siciliani presentó (arroz con langostinos y ostras), Germán Martitegui le comentó: "¿Es cierto que nunca viste una ostra en tu vida?". Y la joven respondió: "Es así. Nunca vi una ostra así". Luego, el chef le consultó: "¿Y el arroz cómo lo preparaste?". Y ella indicó: "Le puse puerro, romero, pimentón ahumado, ají molido. De todo". Pero la respuesta del jurado terminó causando un gran revuelo y finalmente todo terminó en escándalo.

Martitegui: "Yo te di las moras con cariño, me pareció una forma de ayudarte brillar".

Leticia Siciliani: "No me ayudaste. Yo estoy como Belu, siento que no me ayudaron. A mí me ayudaron muchas veces, hoy no me ayudaron nada. La ayudaron a Analía y a Belu no la ayudaron... La humillación está de más. Las caras que ponés, se te junta la frente con la pera del disgusto que estás sintiendo".

Martitegui, observando a Damián Betular y Donato De Santis, afirma: "Suerte, la van a necesitar".

Leticia Siciliani: "A mí me dijeron: 'ponele limón y sal' y yo hice eso".

Martitegui: "Lo que hiciste con este producto de Península de Valdés es un horror".

Leticia Siciliani: "Gracias".

Damián Betular: "Leti, no probé la ostra, pero visualmente me daba miedo".

Donato De Santis: "Leti, esta combinación con la mora...".

Leticia Siciliani: "Podés usar la palabra 'mediocre'".

Donato De Santis: "Es mediocre".