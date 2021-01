Fuerte revelación a un día de la gran final.

A un día de la final de MasterChef Celebrity, este dato es tan curioso como revelador. Es que al aire de Cortá por Lozano, Damián Betular reveló cuál fue el peor plato que probó a lo largo de la competencia que este domingo 17 de enero tendrá una ganadora: Claudia Villafañe o Analía Franchín. Ahora bien, ¿quién fue el autor o la autora de la peor producción culinaria en este ciclo? ¿Qué fue lo que presentó?

Sin filtros, el jurado de la competencia emitida por Telefe manifestó: "El peor plato, qué difícil porque hubo varios. El peor es el que hizo el Turco García: la molleja con caviar, que lo decoró con caviar. Horroroso". De este modo, el ex futbolista de Racing Club se llevó el premio de Damián Betular al ser reconocido como el plato más olvidable de la temporada.

En tanto, Analía Franchín y Claudia Villafañe se verán las caras mano a mano en pocas horas. El último en irse eliminado fue El Polaco, quien no tuvo una buena performance en la gala del pasado jueves y se marchó en medio de aplausos y de una emotiva despedida. "Hasta acá llegué", fueron las palabras del cantante de cumbia argentino.

Claudia Villafañe sufre un duro momento: "No está bien de salud"

No son horas fáciles para Claudia Villafañe. Es que, más allá de haber alcanzado la final de MasterChef Celebrity, la ex esposa de Diego Maradona atraviesa un delicado momento que hizo público una vez conseguido el pase a la definición ante Analía Franchín. "Mi mamá, nunca quise decir nada hasta el momento, no está bien de salud", explicó la Tata (como la apodaron en el certamen culinario) visiblemente emocionada por el logro alcanzado.

Luego de dejar en el camino a El Polaco, Claudia quebró en llanto y manifestó: "Es muy difícil no poder hablar y poder sacar todo lo que tengo adentro. Lalo me dijo que no había que llorar en tele, me tocó hacer el programa en un momento de pandemia sin laburo, donde mi laburo todavía no volvió".

"Se lo dedico a mis nietos, a Benja y a Roma, a Dalma y a Gianinna. Y a mi mamá, nunca quise decir nada hasta este momento: no está bien de salud. Todo lo que aprendí y todo lo que soy se los debo a ella y a mi mamá", manifestó la finalista, que cuenta con el apoyo de gran parte de los televidentes para hacerse del trofeo de campeona en MasterChef Celebrity.