Santiago Del Moro le hizo pasar un mal momento a Alex Caniggia.

MasterChef Celebrity 2 ya ha comenzado y los momentos tensos empezaron a aparecer en la pantalla de Telefe. Sin ir más lejos, fue el propio conductor, Santiago Del Moro, quien le realizó una incómoda pregunta a Alex Caniggia. El hijo del "Pájaro" no pudo esquivar el interrogatorio del anfitrión y tuvo que sacar a la luz las internas que mantiene con su padre.

Realizando su plato, Del Moro le consultó a Alex a quién le dedicaría la elaboración de las "Finger Food". Sin dudarlo, y teniendo en cuenta su poca fe en lo que estaba realizando, Caniggia lanzó: “A un enemigo mío”. Luego de las risas entre ambos, el conductor le preguntó directamente al participante si su padre lo estaría viendo en la pantalla chica.

“¿Tu viejo te va a ver?", fue la pregunta de Del Moro. En ese momento, Alex Caniggia ingresó en un incómodo momento y debió revelar el vínculo nulo que tiene con quien fue una de las glorias de la selección argentina de fútbol masculino: "Mi viejo, no. Mi viejo no me ve. Estoy peleado con mi viejo, mal”. Chicanero, Del Moro agregó: "Así que si te sale mal el plato por ahí va dedicado a tu viejo”.

La polémica llegada de Alex a MasterChef

Masterchef Celebrity fue una de las grandes apuestas televisivas del 2020 y terminó siendo un rotundo éxito con la consagración de Claudia Villafañe como la ganadora de la primera edición. Después de fracasar en el Cantando 2020, Alex Caniggia fue convocado para el reality de cocina y las redes sociales no tardaron en demostrar su rechazo por las polémicas que está acostumbrado a generar.

Por su parte, el mediático anunció su arribo a Telefé con un provocador mensaje. “Mientras el ‘barats’ hace un comentario ordinario, me río y los meo con mi contrato extraordinario”, escribió Caniggia en su cuenta de Instagram junto a la foto del contrato firmado con Telefé. Previamente, en su cuenta de Twitter, aseguró: "Para MasterChef mi glamour es necesario, todos me quieren a su lado por lindo y millonario".

¿Quiénes lo acompañarán en MasterChef Celebrity 2?

Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani "La Chepi", Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Araoz, Maria Odonnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Hernán "El loco" Montenegro, Alexander Caniggia, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri quien fue reemplazada por su hijo, Fede Bal y pronto será reemplazado por Claudia Fontán mientras la capocómica se recupera de su neumonía y del coronavirus.