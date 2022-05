Un veterinario reveló cuál es el único anhelo de las mascotas antes de morir

El médico especialista en animales expresó cuál es la reacción de las mascotas antes de partir.

Una de las situaciones más difíciles para los que amamos a los animales es despedir a una mascota, esos seres de dos o cuatro patas que forman parte de la familia y se ganan nuestro corazón de la manera más pura. Un médico veterinario expresó qué es lo que todas las mascotas desean antes de morir y con esta revelación generó miles de reacciones entre los usuarios de Twitter que leyeron su análisis.

En la red social del pajarito, un usuario publicó un dato hasta ahora desconocido de lo que sienten las mascotas antes de partir: "LA MUERTE DE TU MASCOTA. Resulta que las mascotas también tienen sus últimos deseos antes de morir, pero solo lo saben los veterinarios que ponen a dormir a los animales viejos y enfermos. El usuario de Twitter Jesse Dietrich le preguntó a un veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo".

El relato en Twitter continuó: "El especialista respondió sin dudar que lo más difícil para él era ver cómo los animales viejos o enfermos buscan a sus dueños con sus ojos antes de irse a dormir. El hecho es que el 90 % de los propietarios no quieren estar en una habitación con un animal moribundo. La gente se va para no ver morir a su mascota. Pero no se dan cuenta de que es en estos últimos momentos de vida cuando su mascota más los necesita. Los veterinarios piden a los dueños que estén cerca de los animales hasta el final. Es inevitable que ellos mueran antes que tú. No olvides que tú eras el centro de su vida. Tal vez solo eran una parte de ti. Pero también son tu familia. No importa lo difícil que sea, no los dejes".

Como si eso fuera poco y si todavía no logró conmover a quienes no afrontan esa despedida al lado de su compañero fiel, el usuario agregó: "No los dejes morir en una habitación con un extraño en un lugar que no les gusta. Es muy doloroso para los veterinarios ver cómo las mascotas no pueden encontrar a su dueño durante los últimos minutos de su vida. No entienden por qué el dueño los dejó. Después de todo necesitaban el consuelo de su dueño, los veterinarios hacen todo lo posible para que los animales no se asusten tanto, pero para la mascota ellos son completamente desconocidos. No seas cobarde porque es demasiado doloroso para ti. Piensa en la mascota. Soporta este dolor por el bien de ellos y acompáñalos hasta el final".

La reacción de los usuarios

Los usuarios de Twitter no tardaron en responder con sus experiencias cómo fue la despedida de sus mascotas. Entre los relatos se encontraban experiencias como esta: "Su último latido decidió que fuera encima de mi. No aguantaba mas el dolor y cada vez respiraba menos. Era temprano, pero cuando la vi sabía que era la última vez. Me senté en el piso y apoyé su cabeza encima mío. Tuvo un paro cardíaco y se fue. Pero jamás deje de abrazarla".

Otra de las reacciones de los internautas que se sintieron movilizados por esta revelación fue: "Yo la acompañe hasta su último suspiro. La vi apagarse, me dolió como nada en esta vida, pero no iba a ser tan egoísta de ponerme a mi por delante de ella… fui lo ultimo que vio, sintió mi amor hasta el fin de sus días".