Cómo refrescar a tu gato: las claves para evitar un golpe de calor

Llegó el verano y una de las cosas más importantes es evitar que las mascotas sufran un golpe de calor. Los gatos, como ocurre con los humanos, pueden padecer las altas temperaturas por eso es clave estar atentos a su comportamiento y refrescarlos a tiempo.

Ola de calor: los tips para refrescar a tu gato

Los gatos solo pueden sudar por las almohadillas, la barbilla, labios, axilas y el área anal. La capacidad de estos animales para regular su temperatura corporal es más acotada y corren un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor. Por eso, es clave que sus dueños conozcan formas de refrescarlos y asegurarse de que pasen el verano lo mejor posible.

Desde Tienda Animal, los especialistas compartieron una serie de recomendaciones para refrescar a los felinos en épocas de mucho calor:

Dejar agua fresca siempre disponible : es necesario que tengan varios recipientes con agua fresca en diferentes puntos de la casa y alejados de su plato de comida. El agua debe renovarse con para que esté siempre limpia y fresca, y, si hace mucho calor en tu hogar, se le pueden sumar hielo para que esté todavía más fría



: es necesario que tengan y alejados de su plato de comida. El agua debe renovarse con para que esté siempre limpia y fresca, y, si hace mucho calor en tu hogar, se le pueden sumar hielo para que esté todavía más fría Garantizarle lugares frescos y con sombra : durante el día es clave mantener las persianas/cortinas bajas o cerradas y ventilar de noche. Además, es esencial evitar que tu gato quede encerrado en espacios pequeños o con poca ventilación. Se puede usar un ventilador o el aire acondicionado para mantener fresca la casa, siempre bajo supervisión. Es clave evitar el aire si tu mascota es asmática.



: durante el día es clave mantener las persianas/cortinas bajas o cerradas y ventilar de noche. Además, es esencial evitar que tu gato quede encerrado en espacios pequeños o con poca ventilación. Se puede siempre bajo supervisión. Es clave evitar el aire si tu mascota es asmática. Poner trapos refrescantes : uno de los trucos económicos e infalibles es dejarle a los animales toallas o trapos mojados con agua fría alrededor de la casa, para que puedan recostarse en caso de que lo quieran.



Cuando hace calor es crucial que los gatos tenga varios recipientes de agua fría para tomar en la casa



: uno de los trucos económicos e infalibles es dejarle a los animales toallas o trapos mojados con agua fría alrededor de la casa, para que puedan recostarse en caso de que lo quieran. Botella de agua congelada : se puede congelar una botella de agua y ponerla envuelta en un repasador o una toalla cerca de donde suele dormir tu gato o en su cama. Así, ante un calor excesivo se podrá refugiar en ese rincón fresco.



: se puede congelar una botella de agua y ponerla envuelta en un repasador o una toalla cerca de donde suele dormir tu gato o en su cama. Así, ante un calor excesivo se podrá refugiar en ese rincón fresco. Cepillarlo con frecuencia: los gatos suelen adaptar su pelaje al calor y comenzar a mudarlo, por eso es clave ayudarlos cepillándolos para quitarles el pelo viejo y ayudarlos.

los gatos suelen adaptar su pelaje al calor y comenzar a mudarlo, por eso es clave ayudarlos cepillándolos para y ayudarlos. Humedecer las zonas de regulación de temperatura: el gato suda por axilas, almohadillas, barbilla y labios por eso se puede pasar una toalla humedecida en esas zonas para refrescarlos.

Cómo saber si mi gato tiene calor: las señales

De acuerdo a la veterinaria Fer Viega (@vet.integral en TikTok), los gatos dan señales físicas y de comportamiento cuando tienen mucho calor. Los dueños deben estar atentos a ellos y garantizarles espacios frescos. Los principales signos son:

Aumentan el consumo de agua

Se acuestan en lugares frescos, como la bañera o baño húmedo después de una ducha

Pueden estar más letárgicos y menos activos

Buscan lugares oscuros para protegerse del sol o lugares frescos

Duermen más

Disminuyen la ingesta de comida

Pueden acicalarse con mayor frecuencia, por demás



Los gatos tienden a acicalarse en exceso cuando tienen mucho calor

Si notás que tu gato sufre golpe de calor hay que envolverlo en una toalla mojada con agua fría y llevarlo de urgencia al veterinario.