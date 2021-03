Guerra Judicial: Redrado llevaría a Luciana Salazar a los Tribunales por "hostigamiento"

La disputa entre Salazar y Redrado atraviesa su peor momento, el economista la llevaría a la justicia por "hostigamiento"

La relación entre Martín Redrado y Luciana Salazar siempre fue complicada, pero en las últimas horas está atravesando sus peores momentos, definitivamente. Después del fin de semana de furia de la blonda en el que acusó al economista de "lacra de persona", Fernando Burlando, abogado de Redrado, analiza junto a su cliente la posibilidad de llevar a la justicia a Salazar por "hostigamiento".

Fernando Burlando habló este mediodía con Los Ángeles de la Mañana, el programa conducido por Ángel de Brito, sobre las medidas judiciales que están estudiando junto a Martín Redrado para presentar contra Luciana Salazar por los "ataques sistemáticos" que la blonda realiza. El letrado aseguró que el "hostigamiento" se produce por una obsesión de la mediática para conseguir pareja estable y un padre para su hija.

Mientras el abogado hablaba con el ciclo de El Trece, Salazar le envió mensajes a la angelita Pía Shaw para contestarle a Burlando. En el texto, la blonda aseguró que tiene "todas las pruebas" y las va a presentar "en el momento que usted decida". Mientras el letrado seguía explicando que la idea era revivir una vieja cautelar de Redrado contra Salazar, la mediática envió un audio en el que aseguró: "Decile a Burlando que lo que para él es una injuria, para mí es una violencia de género”.

Burlando replicó que no entendía a qué Salazar llamaba violencia de género y que no tenía seriedad su planteo. "Él ha tratado de cuidar desde lo mínimo a lo máximo para que no hayan otras interpretaciones, para que esto no suceda", agregó el abogado sobre su defendido. El letrado también aseguró en otro medio que la mediática "no supo ganarse el cariño de los hijos de Martín".

En distintas publicaciones en su cuenta de Twitter, la blonda apuntó contra las intenciones judiciales de Redrado. Por un lado, hizo mención a una nota periodística que asegura que Burlando "estudia" acusarla de hostigamiento: "Si estudia es porque ni el esta seguro. Sabe que si va a la justicia se le da vuelta la torta". Mientras que en otro posteo afirmó que "no tienen forma como" demostrar el hostigamiento.

Un rumor que circuló también en las últimas horas indicaba que Salazar tenía un video prohibido con el que estaba extorsionando a Redrado. Tanto la blonda como Ana Rosenfeld, quien se aseguró que tenía en su poder tal filmación, desmintieron poseer tal video. "No tiene ningún video, porque no existe" publicó Salazar en la red social del pajarito en respuesta a una nota a la que también acusó de querer instalar un "mensaje confuso".