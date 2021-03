Al aire en El Noticiero, el programa que conduce Eduardo Feinmann en LN+, el senador macrista defendió al Gobierno porteño tanto antes como después de las extrañas disculpas que el ministro de Salud, Fernán Quirós brindó al aire. "La Ciudad lo reconoció y está buscando paliar el problema", afirmó Martín Lousteau quien, para darle más consistencia a su exposición volvió a insistir con la vacunación VIP, pasando por alto la renuncia del exministro de Salud de la Nación Ginés González García y las enumeradas exposiciones de referentes del oficialismo al respecto.

"Quiero hacer una distinción entre un error reconocido y la vacunación VIP", destacó Martín Lousteau con los argumentos que tuvo al alcance para defender la falta de organización y el amontonamiento de personas mayores de 80 años que esperaban recibir su vacuna contra el coronavirus por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a las afueras del estadio Luna Park. Esta defensa, fue anterior a la aparición de Fernán Quirós al aire del canal ultramacrista.

En esa línea, insistió con que "con respecto a la cantidad de población objetiva que hay que vacunar, claramente hay pocas vacunas", pasando por alto que la Ciudad de Buenos Aires es la segunda región que más dosis de la Sputnik V recibió hasta el momento, después de la Provincia de Buenos Aires además de que el Gobierno sigue a la espera de más dosis de la vacuna rusa por idas y vueltas en la producción del país liderado por Vladimir Putín.

"¿A la Ciudad de Buenos Aires le dan menos vacunas que al resto del país?", insistió Eduardo Feinmann a lo que el senador macrista afirmó que "sí" al tiempo que consideró a la repartija como "un castigo político".

Las disculpas de Fernán Quirós

Como quien no quiere la cosa, en el medio de la entrevista con el senador Nacional, Eduardo Feinmann anunció la aparición del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós quien le agradeció el llamado. "Me gustaría pedirle disculpas a los 4 mil adultos mayores. Tuvimos una estimación de toda la estructura y subestimamos la cantidad de acompañantes", arrancó Quirós al tiempo que insistió: "No previmos adecuadamente la magnitud", insistió.

Fiel a la escuela macrista, el ministro responsabilizó a los adultos mayores del caos en la operación. "Las vacunas llegaron media hora antes de vacunar y la vacunación empezó 20 minutos tarde porque tenían que descongelarse. El problema fue infravalorar la cantidad de personas que se anticiparon a tu turno y las que venían a acompañar", aseguró.

Por su parte, Eduardo Feinmann demostró su beneplácito en torno al triple pedido de disculpas de Quirós, con una mirada muy distante de las enumeradas acciones del Gobierno Nacional después de los trascendidos en torno a las irregularidades en la campaña nacional de vacunación. Lousteau se sumó a la visión del periodista y señaló: "Todavía no escuchamos explicaciones sobre el vacunatorio VIP" al tiempo que completó que "Fernán omite decir que se vacunaron todos y está dando explicaciones y resolviendo el tema".