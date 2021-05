Martín Liberman disparó contra Axel Kicillof por el escándalo mediático por las vacunas que quiso comprar Matías Almeyda.

Hace tan solo unos días Matías Almeyda reveló que había intentado comprar vacunas contra el coronavirus para Azul, pueblo del que es oriundo, pero un "político importante" le aseguró que no iba a poder ingresarlas al país, por lo que desistió de hacerlo. Distintas autoridades salieron a responderle al ex jugador, entre las que se encuentra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ante la dura respuesta del mandatario provincial, Martín Liberman cuestionó al político y le hizo un insólito reclamo: "Pedile perdón y no lo retes".

Los faltantes de vacunas contra el coronavirus se convirtieron en un problema mundial y Argentina no es la excepción, con una oposición que aprovecha cualquier cuestión para reclamarle al gobierno nacional por el tema. En la última semana se generó un escándalo mediático tras las declaraciones públicas de Matías Almeyda, que luego de la muerte de su padre por coronavirus quiso donar miles de dosis a Azul pero que no se lo "permitieron". Entre las autoridades que salieron a responderle al ex jugador estuvo Axel Kicillof, que lo cruzó duramente: "No necesitaba hablar con nadie, podía ver las leyes de Argentina".

Pero también hubo personas que defendieron al ex futbolista, como Martín Liberman que a través de su cuenta oficial de Twitter disparó contra el Gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Que desubicado sos, Axel Kicillof. ¿Cómo vas a atacar a Matías Almeyda, que es un tipo que hizo su plata en buena ley y no usa la nuestra para hacer política?", comenzó su inapropiado descargo, arrobando al mandatario provincial. Pero eso no fue todo, ya que el periodista continuó con su mensaje: "Transpiró honestamente y quiere ayudar a su pueblo aun con su padre fallecido sin vacuna!".

Martín Liberman se puso en sintonía con Gastón Recondo, quien también salió al cruce de Kicillof

"Pedile perdón y no lo retes", cerró de forma insólita su reclamo Martín Liberman. Otro periodista opositor que también se mostró del lado de Matías Almeyda fue Gastón Recondo que, a través de sus redes y con argumentos similares a los de su colega, disparó: "Matías Almeyda administra su propio dinero, el que ganó trabajando. Los funcionarios públicos administran el dinero del Estado, o sea nuestro".

"Almeyda quiso hacer el bien sin joder a nadie. Claro, hay cosas que a la política le joden mucho", concluyó su mensaje Recondo, que suele mostrarse crítico con las medidas que toma el gobierno nacional. De todos modos, Matías Almeyda no se volvió a referir al escándalo mediático que se generó tras sus declaraciones en Radio Mitre.