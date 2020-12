El conductor aprovechó sus últimos momentos al aire y explotó en vivo.

El periodista Martín Liberman anunció al aire de Radio Late que las autoridades de dicha emisora le comunicaron su salida de la grilla. "No entiendo, pero esta radio ha resuelto (y de paso se lo contamos a la gente) que en enero no podemos salir al aire y que nuestro último programa es el jueves 24", expresó, claramente molesto y haciendo pública esta decisión para sorpresa de sus oyentes.

"Si volvemos al aire en esta radio, será el lunes 3 de febrero. Y si no, arrancaremos en enero en otra radio y la gente sabrá por redes sociales. La verdad que no fuimos consultados de nada, arbitrariamente la radio ha resuelto que el 24 de diciembre se termina. Nunca vi una radio que se apague, se apaga la radio", agregó Liberman, quien aseguró que la emisora no tendrá programación durante enero y se limitará a pasar temas musicales.

Intentando generar empatía en sus seguidores, Martín Liberman agregó: "Late seguirá latiendo al ritmo de la música, pero sin nosotros en el aire. Lo cual para la gente será un desarraigo, un dolor en el pecho, una daga, una estaca clavada en el esófago. En una época casi dictatorial vivimos, te dicen que el jueves 24 es el último programa. ¿Por qué el último programa no es el jueves 31? Sigo sin entenderlo, y lo comparto al aire. La radio le debe a todos los trabajadores vacaciones en enero, y decida poner música en enero".

Liberman está molesto por no poder finalizar su ciclo el día 31 de diciembre de 2020

"Eliminarnos del éter el día 24... ¿Qué se supone, que la última semana del año no existe? Es una decisión que respeto, no nos queda otra que respetarla. Nosotros le vendimos la publicidad a los auspiciantes hasta fin de mes. Le digo a la radio que queremos ir hasta el jueves 31 como corresponde, hasta el último día del año", siguió el conductor de Liberman en Línea, quien acto seguido propuso hacer un piquete en la puerta de la emisora para reclamar.

Sin tapujos, Liberman suplicó: "Que la gente junte firmas. Impidamos el acceso del operador y que la radio no pueda operar, hagamos como hacen en la Riccheri, viejo. Queremos ir al aire hasta el último día de la radio. Si quieren cortar la radio en enero, me parece muy bien porque hay que darle vacaciones a la gente. El año termina el jueves 31, maestro".