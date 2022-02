El calvario que atraviesa Mariano Martínez: "Hasta el final de mis días"

Mariano Martínez vive un drama por las críticas que recibe en las redes sociales y se animó a exponerlo en la televisión. El fuerte testimonio que brindó en El Trece.

Mariano Martínez suele utilizar las cuentas oficiales de sus redes sociales para divertirse bailando, cantando e imitando a otros famosos. Sin embargo, el odio y el rechazo que recibe allí día a día es constante y agobiante. Así lo manifestó en una entrevista que le concedió a Nosotros a la Mañana, por El Trece.

En el programa de televisión conducido por Joaquín "El Pollo" Álvarez, el actor, modelo y productor de 43 años reconoció que, en su momento, lo perjudicó mucho tantas críticas por parte de los haters. Sin embargo, y según comentó, pudo tratarlo con un grupo de especialistas y en la actualidad lo sobrelleva un poco mejor.

Mariano Martínez dialogó con el ciclo matutino y fue consultado acerca de los comentarios negativos que debe soportar en las redes simplemente por publicar lo que tiene ganas en las redes. Entonces, ante el recuerdo de lo que le ocurre, contestó a pura sinceridad y manifestó que se dio cuenta de que la mayoría de quienes reaccionan a sus posteos lo hacen con manifestaciones de odio hacia su persona.

El artista reconoció que “hubo una ola de haters potente", aunque también aclaró: "No me afectaba, gracias a Dios, al punto de deprimirme". No obstante, detalló: "¡Me dieron para que tenga! Y para que almacene hasta el final de mis días... Me doy cuenta por los comentarios que leo, tampoco es que vivo adentro de un tupper".

Más allá de lo que suele mostrar en sus redes sociales, Martínez también señaló que es consciente del lugar que ocupa a nivel laboral: "Yo sé por qué lo hago, sé quién soy, hace rato vengo haciendo un trabajo para que esto no me afecte y no me condicione a ´no hacer´". "Soy espontáneo, lo hago con pasión y amor, no me estoy lanzando como cantante... Yo tengo mi carrera como actor, que es mi pilar”, profundizó.

Además, el actor confirmó que siente "mucha pasión por la música de toda la vida" porque "te acompaña si estás triste, alegre, con amigos, el Día de los Enamorados...". Y contó cuándo empezó esta idea de imitar a algunos cantantes: “El año pasado, filmando una peli que se estrena ahora en abril, grabamos un tema con el productor musical jugando, de onda, y así surgieron varios covers”.

Con relación a su nueva versión de El amor de mi vida que hizo junto con el cumbiero Rodrigo Tapari, Mariano recordó: “En el medio de todo eso, cuando empezaron a salir los TikToks, me llama Milton Carvallo, el representante de Rodrigo, y me dice de hacer un feat. Este tema a mí me encanta y decidimos hacerlo cumbia. Pasaron meses hasta que lo pudimos hacer y terminó justo lanzándose hoy, en el Día de los enamorados”.

La pasión de Mariano Martínez por la música

“Cuando Adrián (Suar) nos dio la libertad en Son amores salió esto, creo que ahí no me animé a seguir haciendo cosas por el prejuicio que yo tenía y el miedo al qué dirán", admitió el actor. Y agregó sobre lo que le pasó en ese entonces: "Después, cuando hicimos Esperanza mía querían que cantara algunos temas, pero no me animaba. No me salía la voz de los nervios que me agarraban. Seguía con el prejuicio”.

Además, a modo de descarga y de mensaje para las próximas generaciones, Martínez resaltó que “lo importante es hacer lo que sentís sin molestar a nadie. La vida es de cada uno... Metele garra, trabajá duro, caete una y levantate mil veces, pero no abandonés lo que te gusta porque sino realmente te vas a arrepentir”.

El artista repasó lo que le ocurre al respecto con sus hijos Milo (8) y Olivia (12): “Con Milo me cuesta más. ´Oli´ es más plantada y va para adelante, pero Milo es más como yo. Siempre le digo ‘intentalo, hacelo una y otra vez, cada vez va a ir saliendo mejor’". Por último, reiteró que "meterle trabajo y animarse es mejor que quedarse quieto y no hacer nada". Y cerró: "Es lo que les digo a mis hijos para que se animen en la vida y siempre vayan tras los sueños y los hagan realidad”.