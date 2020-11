Mariano Iúdica y El Dipy protagonizaron una fuerte discusión en pleno aire del programa Polémica en el Bar, emitido por América TV. Durante la última edición, el conductor escuchó atentamente las palabras del cantante, quien cuenta con un discurso antipolítica y colmado de odio hacia el kirchnerismo. Cansado de que haya adoptado dicho papel, lo paró en seco y le dio una verdadera clase de peronismo. "Te vendieron otra cosa", apuntó.

El conflicto se desató cuando el compositor de cumbia cuestionó a la clase política y sobre todo al Gobierno de Alberto Fernández: "A mi no me importa donde esté, yo digo lo que pienso de verdad y no me me voy a callar a los 42 años". Horacio Cabak, otro de los integrantes de la mesa, lo interrumpió y le comentó: "Muchas personas dicen que vos deberías apoyar a este gobierno". Como consecuencia, el artista le respondió: "¿Por qué? Porque fui pobre. A mí el otro día me pasó que me dijeron vos te olvidaste del barrio. Del barrio no me olvidé nunca, lo tengo en el corazón, pero yo quise progresar".

"Yo vi muchas veces a mi papá calentar la yerba al sol. Yo comía y ellos tomaban mate. Por suerte, con el paso del tiempo, progresaron: compraron un terreno, pusieron un negocio y crecieron. Muchos dicen que era otra época, pero había que romperse el cul... igual", añadió El Dipy.

Luego de aquel discurso, Mariano Iúdica lo frenó y realizó un descargo que dejó completamente mudo al artista de cumbia tropical: "¿Por qué te tenés que justificar con que querés progresar? No hay nada más peronista que querer progresar. Te aviso por si te vendieron otra cosa. No hay nada más peronista que el progreso".

Iúdica dejó mudo a El Dipy y le dio una clase de peronismo:

Mientras El Dipy lo miraba de reojo, Iúdica volvió a disparar: "El peronismo es el hijo de la señora como tu mamá y tu papá que tomaban yerba prestada y que el hijo se hace médico como mi hermano. Una persona sale de la nada y puede ser alguien en la vida. Eso es lo que pregonaba Perón. No sé por qué a vos te quieren poner del otro lado si todos tus enunciados son peronistas. Te quieren poner a confrontar, pero más claro no podés ser".

Y un rato después, el cantante de cumbia volvió a arremeter contra la clase política: "El político, cuando habla, miente. Cuando calla, encubre. Cuando está en el poder, roba. Cuando no está en el poder, destruye. Y cuando empezás a confiar en él, te traiciona. Yo jamás voy a dejar de hablar o decir lo que pienso de alguien. Soy una persona común y corriente que tengo que pagar el alquiler, pero no estoy trabajando por el tema de la pandemia".