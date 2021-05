Mariana Nannis quiere denunciar a Showmatch por la imitación de Fátima Florez

A la mediática no le gustó nada la imitación en Showmatch y quiere demandar a Marcelo Tinelli.

Charlotte Caniggia debutó en la pista de La Academia en Showmatch y la producción no tuvo mejor idea que invitar a los humoristas Fátima Florez y Freddy Villareal para que interpretaran los personajes de Mariana Nannis y Alex Caniggia respectivamente y Charlotte advirtió que tendrían "líos" puesto que Nannis no tardó en saltar contra Marcelo Tinelli.

Se conoce que Tinelli intentó en varias oportunidades tener en el piso de su programa a Mariana Nannis, pero la exesposa de Claudio Paul Caniggia ni se molesta si no hay “un cachet” de por medio. Esta vez, como ella está en viviendo en el exterior y los recursos de La Flia no atraviesan el mejor de sus momentos, decidieron imitarla directamente en el debut de su hija en La Academia.

Después de que Freddy y Fátima imitaran a Alex y a Mariana, el buen humor duró poco. A pesar de que en el aire no la pasó mal con la presentación de los humoristas, fuera de cámara Charlotte le adelantó a los productores lo que podría llegar a pasar. “Vamos a tener líos”, avisó. Luego, el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, se comunicó con la mamá de la participante del reality de El Trece para saber qué le había parecido la imitación.

"Hoy temprano hablé con Mariana Nannis que no está en la Argentina, está en el exterior y le pregunté por la imitación de Fátima Flórez. Le mandé un mensaje para saber si la había visto. Me parece importante su palabra. La noté enojada e indignada porque no sé hasta qué punto le gusta que la imiten", expresó el periodista.

Y dio más detalles: “Ella me dijo: ‘No vi la imitación, no estoy en la Argentina y tengo mejores cosas para mirar. Tampoco me interesa verla y voy a seguir durmiendo’. Estaba como muy caliente”, completó el periodista, dejando en claro que a la rubia no le gustó para nada la idea de reaparecer, a como dé lugar, en los medios locales.

De todos modos, la mediática vio al día siguiente el sketch de Showmatch y, definitivamente, no le gustó nada. Enojada, según trascendió, llamó a su hija Charlotte y más tarde a sus abogados. “Este tipo no entiende lo que es un no. Yo no quiero estar ahí”, habría dicho para lanzar una fuerte amenaza. “Usan mi persona para ganar plata. Sino la corta con la imitación va a pasar a mayores esto", habría dicho a fin de seguir el asunto en la vía judicial para reclamar un resarcimiento que ella considere justo.