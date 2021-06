MasterChef Celebrity: Santiago del Moro se quebró al despedir a María O'Donnell

La periodista fue eliminada en la última gala de MasterChef Celebrity y el conductor no pudo evitar conmoverse. Santiago del Moro conoce a María O'Donnell y mantienen una relación de amistad estrecha.

En la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity, María O'Donnell fue quien abandonó la competencia. Su plato no logró convencer al jurado, cometió errores imperdonables y quedó fuera del certamen culinario. Y al despedirse, se vivió un momento de suma emoción. Incluso el conductor, Santiago del Moro, se quebró al dedicarle unas palabras antes de que se marche de estudio.

"Mery querida, yo te conozco desde hace un tiempo y me encanta que hayas venido acá. Vos viniste a derribar muchos prejuicios, te admiro de toda la vida y me encantó ver a la María mujer, mamá, cocinera que por ahí el mundo o la gente que está del otro lado no conoce. Gracias por estar acá", sentenció Santiago del Moro. Por su parte, María O'Donnell también tuvo palabras de agradecimiento para él.

De forma emotiva, O'Donnell aseguró sobre del Moro: "Santi, vos sos como un psicólogo. Tenés todas las antenas prendidas, y cuando ves que alguien se cayó o está triste, o necesita una palmada... Y el Tano también me la dio durante un momento difícil que atravesé durante la competencia. Siempre están atentos a lo humano también, entonces eso para mí también fue importante y se armó un grupo re lindo".

Ahora quedan cinco participantes que continúan rumbo al gran sueño de obtener el título de MasterChef Celebrity. Ellos son Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Claudia "La Gunda" Fontán, Georgina Barbarossa y Sol Pérez. ¿Cuál de estas celebridades logrará ser heredera del trofeo que supo ganar Claudia Villafañe en la primera edición?

María O'Donnell se quedó afuera de Masterchef Celebrity

La final está cada vez más cerca y en Masterchef Celebrity, el programa que conduce Santiago Del Moro en Telefe, los desafíos cada semana son más exigentes. Esta vez, pese a ser la alumna más aplicada del certamen de cocina, María O'Donnell cometió un error imperdonable y, tal como trascendió en las redes sociales en los últimos días, se convirtió en la nueva eliminada.

El desafío de la gala de eliminación de la que participaron Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Claudia Fontán y María O'Donnell consistió en elaborar una réplica exacta de un platillo con pescado, pil pil y nabos, pero pese a contar con la receta, el paso a paso y los ingredientes, la periodista se equivocó con la elaboración del pil pil y el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis no tuvo piedad al momento de degustar su plato.