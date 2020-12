María Laura Santillan ya tiene reemplazo en Telenoche

El escándalo por la salida de María Laura Santillán de Telenoche recién comienza, pero mientras todo se resuelve en El Trece ya eligieron a la reemplazante de la conductora, al menos por el verano.

La emisión del martes de Telenoche tuvo sólo a Diego Leuco en pantalla debido a que la noticia de que Santillán no regresaría al noticiero se conoció pocos minutos antes. Sin embargo, desde el lunes 21 de diciembre habrá otra periodista a su lado y es una cara ya conocida del canal.

Al igual que años atrás será Dominique Metzger quien cubra las vacaciones de los conductores del noticiero. El reemplazo ya estaba pautado, pero ahora cobra más relevancia por el fin del ciclo de Santillán. Entre el 21 y el 30 de diciembre, la presentadora de TN compartirá pantalla con Leuco, mientras que desde esa fecha y hasta el 29 de enero hará dupla con Federico Wiemeyer, según detalló el periodista Pablo Montagna en La Nación.

¿Quién será la reemplazante definitiva de María Laura Santillán?

Esa es la gran pregunta que aún no tiene respuesta dentro de Telenoche. Una vez que termine el reemplazo de Metzger, el canal deberá tener lista a quien ocupe definitivamente el espacio de María Laura junto con Leuco.

Aunque aún no hay una decisión, los rumores apuntan a que podría ser Luciana Geuna, quien ya participa del noticiero. Si se confirma, el hecho sería una evidencia más de la victoria de los "Lanata Boys" sobre los "históricos" del canal en la interna por los puestos periodísticos.

La salida de María Laura Santillán con carta documento

La noticia de que la histórica periodista del Grupo Clarín no renovaría su contrato en 2021 se conoció en las últimas horas del martes. Si bien se esperaba que estuviera hasta fin de año, en la noche del martes no se presentó en el estudio y envió una carta a documento contra el canal. De esa forma, anticipó su salida de forma similar a lo que hizo su ex compañero Santo Biasatti años atrás.

La salida de Santillán se da luego de un año en el que el rating de Telenoche no fue bueno y estuvo lejos de alcanzar los números de Telefe Noticias en la mayor parte del año. En ese contexto, se especulaba con cambios en el ciclo y en la gerencia de noticias. Ambas cosas ocurrieron.



Carlos de Elia dejó su lugar en la gerencia de noticias y se confirmó la llegada de Ricardo Ravanelli, ex productor de Jorge Lanata en PPT. De esa forma se consolido el fin de la famosa interna desarrollada dentro de El Trece entre los denominados "históricos" del canal y los "Lanata Boys", con una clara victoria de estos últimos.