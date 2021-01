La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, parece completamente abstraída de la política nacional y bonaerense. Al menos, esto se reflejó en su primera aparición en el año 2021. Junto a su pareja, el periodista Enrique "Quique" Sacco, y en el Bosque de Arrayanes (a orillas del lago Nahuel Huapi), fue este último quien se encargó de publicar una imagen en la que escribió una sola palabra: "Juntos".

De este modo, y teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires está en vísperas de iniciar un plan masivo de vacunación contra el coronavirus en conjunto con el Gobierno Nacional, a María Eugenia Vidal esto parece no alterarle su destino más allá de no pertenecer al oficialismo. Mucho menos siendo parte de la principal oposición del Frente de Todos, la cual está liderada por Mauricio Macri.

Así las cosas, María Eugenia Vidal y "Quique" Sacco se mostraron distendidos luego de un año en el que también fueron pacientes positivos del Covid-19. En su momento, el periodista aseguró: "Lo conveniente en estos tiempos va a ser el aislamiento y con el reposo correspondiente. Nadie está exento, me tocó a mí".

Por su parte, la ex gobernadora bonaerense también se expresó en sus redes sociales al momento de confirmarse su infección: "Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias".

Ex funcionarios de Vidal, condenados por cobrar coimas

Dos ex funcionarios del Ministerio de Trabajo bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional por cobrar coimas para no paralizar obras que se iban a realizar en un Country de Escobar.

Una fuente judicial informó a Télam que se trata de Julio César Amoroso, ex titular de la Delegación Campana de la cartera laboral, y de Gustavo Domínguez, que se desempeñaba como inspector de esa área.





A partir de un juicio abreviado que avaló el Juez de Garantías de Zárate-Campana Mariano Chausis, el ex titular de la delegación fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 80 mil pesos por el delito de exacciones ilegales agravadas.