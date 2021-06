Tinelli cumplió la apuesta, pero en lugar de comida de perro comió cereales

El conductor hizo una apuesta con el exfutbolista chileno Daniel Zamorano sobre el enfrentamiento Argentina-Chile por la Copa América. Pero no cumplió lo pactado ya que en lugar de comer comida de perro degustó cereales de chocolate.

En la previa del debut de la Selección Argentina ante Chile en la Copa América 2021, el conductor Marcelo Tinelli realizó una apuesta con el exfutbolista de "La Roja" Iván "Bam-Bam" Zamorano. Teniendo en cuenta el resultado, el conductor de Showmatch debía comer comida de perro y compartir el video de la degustación a su perfil en la red social Kwai, pero lejos de cumplir, disfrutó de un buen bocado de cereales de chocolate.

La apuesta implicaba que si Argentina le ganaba a Chile, el pasado lunes 14, el chileno debía tatuarse la cara del conductor en la espalda. En caso contrario, a Tinelli le tocaba disfrutar de una porción de alimento balanceado. Rápidamente, Tinelli se hizo cargo de la apuesta y decidió cumplir el desafío. "Me la recontra banco, desafío aceptado y te doy el empate", aseguró, aunque, finalmente, el partido resultó 1 a 1 y Zamorano fue el ganador.

Al momento de compartir su parte del trato a través de la nueva red social, quedó a simple vista la trampa que elaboró para no pasar un mal momento comiendo el alimento de sus mascotas. Más allá de que las bolitas de chocolate eran más que visibles, el conductor llevó a cabo un acting desmesurado para hacerle creer al chileno que estaba cumpliendo con todas las de la ley.

"Me quiero matar, no pensé que iba a llegar este momento. Te banco, Bam-Bam, pero no puedo creer que tenga que hacer esto. Lo único que me salva es que la bolsa tiene los colores de San Lorenzo. Me acerco y ya me da arcadas el olor", lamentó mientras que en el comedero se veía que lo que iba a comer no era el alimento de la marca con los colores del Ciclón, dado que éstos vienen en tres tonos distintos de marrón y tienen forma de huesos.

"Desafío cumplido. Me tenes que dar la revancha después de esto", expresó el expresidente de San Lorenzo luego del segundo bocado de los cereales de una reconocida marca internacional que, teatro mediante, masticaba con tanta dificultad como cara de asco. De esta manera, dio por cumplido el desafió.

La apuesta de Tinelli a Bam Bam Zamorano

La semana pasada, Tinelli compartió un video en su cuenta oficial de Kwai (@MarceloTinelli) proponiéndole una apuesta al ex jugador de la selección rival: si Chile pierde ante Argentina, "Bam-Bam" deberá tatuarse la cara del "Cabezón" en su espalda. “Por si no recordás, insisto, mi carita es grande...”, aseguró el líder de ShowMatch. Por su parte, Iván Zamorano aceptó el reto pero desafió al conductor a comer comida de perro en caso de que los muchachos que tienen a Lionel Messi al frente caigan ante Chile. "Me haces reír, por qué no vas viendo si la comida de tu perro sabe bien”, le contestó el ex deportista al empresario televisivo en modo desafiante.