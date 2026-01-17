El llamativo pedido de Juana Tinelli en medio de la crisis familiar: "Escríbanme"

Juanita Tinelli hizo un pedido en redes.

Juana Tinelli volvió a quedar bajo la lupa mediática tras compartir un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales y que fue leído en clave personal. En medio de la delicada interna familiar que la rodea desde hace meses, la modelo realizó un llamativo pedido público que despertó preocupación y múltiples interpretaciones.

El posteo de Juana Tinelli en sus redes sociales

A sus 23 años, la hija de Marcelo Tinelli utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia que rápidamente se viralizó. Frente al espejo, posando en bikini, Juana acompañó la imagen con una frase directa y sin rodeos: “Marcas, emprendimientos, ropa, accesorios, todo, todo, todo, escríbanme”. El mensaje, habitual dentro del universo influencer, cobró otro peso al ser compartido en el contexto personal que atraviesa la joven.

El posteo de Juana Tinelli.

El posteo se dio meses después de un episodio que marcó un quiebre en su vida. En noviembre de 2025, Juana denunció haber recibido amenazas de muerte, una situación que derivó en la intervención de la Justicia y en la entrega de un botón antipánico. A partir de ese momento, también quedaron expuestas fuertes tensiones dentro de la familia Tinelli, con cruces públicos y distanciamientos que involucraron a su padre y a sus hermanas, Micaela y Candelaria.

Por eso, el pedido abierto a marcas y emprendimientos fue interpretado por muchos usuarios como una señal de necesidad económica o de búsqueda urgente de nuevas oportunidades laborales, más allá de contar con casi tres millones de seguidores. En redes sociales, el mensaje generó un intenso debate: algunos salieron a apoyarla y destacaron su derecho a trabajar y reinventarse, mientras que otros se mostraron sorprendidos por el nivel de exposición y el momento elegido para hacerlo.

¿Cómo se encuentra la familia Tinelli?

Pese a este nuevo foco de atención, a comienzos de 2026 Juana había dado señales de una posible reconciliación familiar. Días atrás, compartió una imagen junto a sus hermanas Micaela y Candelaria y su hermano Francisco, acompañada por una frase cargada de afecto: “El amor que siento por estas personas no existe”. La postal fue leída como un intento de recomponer vínculos luego de meses atravesados por conflictos y distancia.

Así, entre gestos de acercamiento y mensajes que despiertan preocupación, Juana Tinelli vuelve a quedar en el centro de la escena, reflejando un momento de transición personal y familiar que sigue generando repercusión pública.