El presentimiento de Marcela Tauro sobre el futuro de Intrusos: "Quizás para el 2022 vuelva"

Tras el final de Fantino a la Tarde, la periodista dio algunas pistas sobre su futuro laboral... Y también sobre el de Jorge Rial.

La periodista de espectáculos Marcela Tauro habló sobre el final de Fantino a la Tarde y su posible reincorporación a Intrusos en el Espectáculo tras su abrupta renuncia el año pasado. Además, Tauro deslizó que el año que viene Jorge Rial también podría volver al magazine de espectáculos de América TV.

Si bien Rodrigo Lussich y Adrián Pallares están bastante afianzados al frente de Intrusos en el Espectáculo, circulan las versiones que acercan a Jorge Rial, nuevamente, al ciclo de América. Tanto es así que la expanelista del magazine de espectáculos rompió el silencio y sumó a los rumores que devuelven Rial a su histórico programa.

"La historia de Rial con Intrusos no sé terminó me parece. También es cierto que a los chicos les va fantástico, pero quizás para el 2022 vuelva", lanzó Tauro en diálogo con Por si las Moscas. "Yo creo que Jorge Rial va a volver a Intrusos. Es un presentimiento", agregó, dejando cada vez más abierta la posibilidad.

Sobre su relación con Jorge Rial tras su escandalosa salida de Intrusos en el 2020, Tauro aclaró: "Yo desde lo que pasó en el aire con él no volví a hablar. Aunque trato de no pelear con la gente, así que no le niego un café ni nada, pero no creo que me vuelva a llamar nunca más". "Yo ya había tenido señales de que me tenía que ir y no las quise ver. Pero por comodidad me quedé", agregó sobre su renuncia al ciclo.

"Creo que yo también merecía otro final. A mí no me gustó irme así. Yo no puedo ser falsa, no podía ir con mi mejor sonrisa y decir que estaba todo bien, yo no soy esa. Preferí que me entendieran eso... A mí Intrusos me elevó. Estoy súper agradecida, fue mi casa", completó.

Sobre su posible vuelta al magazine de espectáculos de América TV, la periodista aclaró que tiene una conversación pendiente con Liliana Parodi, la directora de contenidos del canal del Grupo América. "Estamos armando para una visita, pero ya de antes. Yo soy muy respetuosa con mis compañeros, ellos la pasaron mal cuando fue lo mío. No quiero generar temores, no hay nada, no me propusieron", afirmó.

Por otro lado, la periodista se refirió al final de TV Nostra, el ciclo nocturno que lideró Jorge Rial tras su vuelta a la pantalla. "A mí no me sorprendió nada de lo que pasó con TV Nostra. La verdad no me sorprendió que dejara el programa", opinó. "Y lo digo porque lo conozco a Jorge, trabajé mucho con él. Hay que ver cómo lo paso él también, no creo que haya sido grato, pero no lo justifico porque yo la vi a Marina y ella la pasó muy mal, se angustió mucho, sobre todo por la forma en la que se enteró", completó.