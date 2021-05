Azzaro la llamó "sicaria" y Marcela Tauro lo cruzó con todo

En la emisión del miércoles 19 de mayo, Polémica en el bar le hizo homenaje una vez más a su nombre con la controversia que generó Flavio Azzaro. Mientras el periodista discutía con Luis Ventura sobre los que habían criticado a Marcelo Tinelli, calificó a Marcela Tauro y Jorge Rial de "dos sicarios" que "mataron a toda la Argentina". A la periodista de espectáculos no le gustó y llamó en el momento al programa para encarar a Azzaro: "Que vos me digas a mí ‘sicario’ que es alguien que cobra por matar… yo estoy lejos de eso".

El regreso de Showmatch a la pantalla argentina cayó como una bomba de la que nadie se pudo hacer el distraído. Las críticas por el incumplimiento de los protocolos sanitarios explotaron en las redes y también en distintos programas de la televisión. Uno de los más críticos fue Flavio Azzaro, que apuntó directamente contra Marcelo Tinelli y sus "privilegios". De eso mismo estaban discutiendo con Luis Ventura el pasado miércoles cuando el presidente de APTRA comentó que Jorge Rial y Marcela Tauro nunca tuvieron pruritos a la hora de criticar a Tinelli.

"¡Marcela Tauro y Jorge Rial mataron a toda la Argentina! ¡Me nombraste a dos sicarios, boludo!", replicó Azzaro casi a los gritos. Sus palabras no pasaron desapercibidas para la periodista, que decidió llamar al programa y cruzar a Azzaro en vivo: "Yo estaba bárbara, divina, pero me dijeron que Azzaro me llamó sicaria y ahí me preocupa. Eso me dolió, laburamos juntos". "Que vos me digas a mí ‘sicario’ que es alguien que cobra por matar… yo estoy lejos de eso", continuó Marcela Tauro.

Lejos de continuar la polémica, Azzaro se mostró arrepentido y le pidió perdón a su colega: "No Marce, me expresé mal, quise decir que tiras fuerte". "Lo demás te lo admito pero que me llames ‘sicario’, no me gusta. Tiro fuerte, eso no lo discuto", volvió a atacar Tauro al periodista deportivo, que ya no sabía dónde meterse y cómo pedirle disculpas a su colega. "Gravísimo lo que dije, te pido mil disculpas, no quise expresarme así. Laburamos juntos, sos una gran persona. Yo me refería a que sos de tirar fuerte. Si te molestó un gramo, perdoname", intentó cerrar la polémica Flavio Azzaro.

En la noche del miércoles, Flavio Azzaro también estuvo en el centro de la polémica un rato después de su cruce con Marcela Tauro, ya que en su cuenta de Twitter deslizó que los jugadores de Independiente Santa Fe de Colombia "fueron para atrás" en su partido frente a River, que debió jugar el encuentro sin suplentes y con el mediocampista Enzo Pérez como arquero. Tales declaraciones le valieron muchos insultos y críticas en las redes sociales, principalmente por parte de los hinchas millonarios.