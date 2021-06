Tras dejar a Tinelli, Marcela Feudale hizo un crudo análisis de Showmatch

Le exlocutora de Showmatch habló del fracaso de rating de la nueva apuesta de Tinelli, pero más tarde cargó contra periodistas y aclaró que con el conductor son amigos.

Antes del comienzo de la nueva temporada de Showmatch, su histórica locutora, Marcela Feudale, anunció su salida después de tres décadas de trabajar junto a Marcelo Tinelli. Este fin de semana, Marcela habló sobre el fracaso en las mediciones del programa en TN Sports e hizo un delicado análisis de la realidad televisiva actual que no coincide con los intereses del conductor.

Pese al mega despliegue en escena, el humor y unos participantes por demás polémicos, a El Trece no le alcanza para superar los 10 puntos de rating frente a los gigantes de Telefe, la telenovela turca Dr. Milagro y la segunda edición de Masterchef Celebrity. Sobre eso Feudale habló en Palo y afuera, en TN Sports, donde reveló que ni siquiera ve Showmatch, porque necesita “de otra cosa”.

“No lo veo. ¡No lo puedo ver! Tampoco tengo la cultura, pero creo que no lo puedo ver porque me voy a angustiar, fueron 30 años”, definió. Sobre los motivos para no sumarse a la audiencia de Tinelli, aclaró: “Tengo miedo de que me dé una cosa de que tengo que ir, y siento que no tengo que ir, porque tengo la necesidad de no ir". "Entonces no quiero pasar por ese tránsito ni forzarme a sentirme ni incómoda ni mal. No tengo ganas”, agregó.

Sobre los vaivenes de la realidad actual de la televisión con tantos éxitos sorpresivos como fracasos ineludibles, la locutora reflexionó: “No sé si la tele te prepara para eso. Me parece que uno lo hace. Marcelo es un tipo muy inteligente, está rodeado de afecto, tiene un montón de hijos, su mujer, tiene una vida preciosa”. “Él puede llegar a ser un gran productor de televisión, más allá de ser la figura de un programa. Nunca va a dejar de ser la figura que fue”, continuó.

“Nunca vamos a dejar de ser los Rolling Stones, más allá de que la vida te lleve por otro camino y sea distinto lo que hagas sin la repercusión de entonces”, consideró. “Lo mejor que puede tener un comunicador es saber que los tiempos cambian. Hay lenguajes, vocabularios y actitudes que hacen que uno envejezca con el producto y es parte de la vida y el juego”, completó.

El descargo de Marcela Feudale tras hablar de Showmatch

La licenciada en Historia que acompañó a Marcelo Tinelli durante 27 años cargó contra distintos medios que hicieron leña del árbol caído luego de que Feudale se refiriera al fracaso del programa a apenas semanas de haber comenzado. "Un portal prefirió interpretar mis dichos y titular “escandalosamente” para obtener algunos clics más", lanzó. Nunca me expresé en estos términos ni del programa ni de @cuervotinelli a quien considero un amigo", completó.