La furia de Maju Lozano ante las críticas en redes: "Impresiona"

La presentadora se sinceró en su programa de El Nueve sobre el hostigamiento y maltrato que deben soportar las personas públicas en internet.

Una vez más, la conductora de televisión Maju Lozano explotó al aire con un discurso sobre los usuarios de redes que se dedican a criticar a otros. La celebridad oriunda de Entre Ríos se refirió al tema a raíz de una publicación que la bailarina Sofía Pachano había hecho en sus redes algunos días atrás y fue contundente en su descargo, donde hizo alusión al abrumador crecimiento de la cantidad de cibernautas detractores.

“Este tema lo hemos abordado varias veces, pero a mí me impresiona que a medida que pasa el tiempo, no solo no cambia sino que se vuelve más grave. Estoy hablando de la violencia digital”, comenzó su descargo Maju y continuó en alusión a cuánto afecta este tipo de situaciones a las celebridades de redes: “Casi todas las famosas hacen denuncias, el otro día fue Sofía Pachano, pero bueno es esta cosa que aguantan y un día no dan más y salen a escrachar”.

Más tarde, la conductora de Todas las tardes abordó el tema desde la lógica que utilizarían muchos de los haters de redes. “Yo creo que el otro cree que es muy importante la sinceridad mal vista, porque para mí alguien que es agresivo no es sincero, ¡es un hijo de puta! La sinceridad no tiene que ver con la maldad y tampoco con herir”. Por otro lado, Lozano se refirió a un preconcepto social sobre las personas públicas: “Pero hay una cosa de ‘Bueno, sos conocida entonces merecés que yo te diga todo lo que a mí se me pase por la cabeza’. Como si fuera un precio que una tiene que pagar”.

El posteo de Sofía Pachano

En los últimos días, la única hija del coreógrafo y bailarín Aníbal Pachano fue noticia tras publicar un sólido texto donde relató con lujo de detalles cuánto sufre el acoso virtual día tras día. “Hace tiempo que vengo visibilizando estos mensajes agresivos que recibo, no porque quiera que mis otrxs seguidores me digan cosas lindas, eh, sino porque me parece importante usar las redes para algo positivo y visibilizar esto. Yo le digo hasta acá mis cielos, a esta violencia digital”, escribió la ex participante de MasterChef y siguió: “Recibí un mensaje que decía: ‘No me parece mal lo que te dice porque te estás exponiendo y, si te expones, jodete'. Me parece un argumento viejo para justificar la violencia y la opinión sobre el cuerpo, vestimenta, trabajo del otrx. ¿Acaso todxs no nos exponemos al salir de nuestra casa?”