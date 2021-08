Florencia Peña rompió el silencio tras su colapso emocional por los ataques en su contra

La actriz se expresó sobre los dichos machistas en su contra y denunció discriminación de género por parte de la oposición.

Florencia Peña se expresó sobre las acusaciones que recibió por su visita a la Quinta de Olivos: la denuncia penal que tuvo, los dichos machistas que soportó y su estado de salud. La salud mental de la celebridad se vio afectada tras una fuerte operación política en su contra y por eso debió ausentarse de su programa, Flor de Equipo, en los últimos días.

“Ahora estoy bien, no sé que pasó. Es lo que estoy tratando de entender. Lo más complicado de la embestida es que vino solo hacia mí, no fue dirigida hacia los demás, a los hombres que estuvieron en esas reuniones. Ninguno de los varones que estuvo en la Quinta importó, las que importaron fueron las mujeres. Pero no cualquier mujer, sino las que tenemos cuerpos voluptuosos, que somos más ‘sueltitas de ropa’, como dijeron por ahí”, comenzó la actriz sobre la discriminación de género que sufrió, en diálogo con Telefe Noticias.

“Y ahí entré yo, con una embestida que no entendí. Creo que es necesario entender que lo que me pasó a mí fue la gota que rebalsó el vaso. Necesitamos que se entienda que es necesaria una perspectiva de género”, continuó su relato Peña y evidenció una falta urgente en las sociedades. “Necesitamos entender que cualquier embestida que venga de cualquier diputado, senador, del partido que sea, tiene que tener una mirada de género porque eso es lo que firman ellos antes de sentarse en el Congreso”, siguió.

Además, la celebridad hizo referencia a los irresponsables dichos de Fernando Iglesias, quien afirmó que ella había entrado a las 9 de la noche y salido a la 1 de la mañana de Olivos, algo que Peña negó de manera rotunda. “Yo ahora enfrento una denuncia penal, la pregunta es: ¿Por qué yo? ¿Por qué solo yo? ¿Ninguno de los hombres importantes que estuvieron en Olivos para sacar adelante la industria actoral tiene una denuncia? Solo yo”.

Mañana regresa a su ciclo

Como remate de su discurso, Florencia Peña informó a los televidentes que mañana al mediodía estará al frente de Flor de Equipo, programa que conduce desde finales del año pasado con un gran éxito a nivel audiencia. “Mañana estoy ahí. El otro día lloraba tanto que no podía respirar. Estaban todos tratando de contenerme y yo me decía: ‘¿Cómo te puede pasar esto a vos? Si sos una mujer fuerte’”, expresó sobre el momento en que se dio cuenta que no podía salir al aire.