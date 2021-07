Luis Ventura sobre el conflicto en la familia de Rial: "Lo incomoda"

El conductor de televisión se expresó en una entrevista sobre cuánta información tiene de la relación de Morena y Rocío con su madre.

El periodista Luis Ventura se explayó sobre el conflicto de las hijas de Jorge Rial, Morena y Rocío, con su madre y dejó en claro que conoce el tema como nadie, ya que lo vivió desde adentro.

Cuando Silvia D’Auro y Rial se separaron, la agente publicitaria se habría alejado de las entonces niñas, según las declaraciones que la menor dio en los últimos días en su cuenta de Instagram. “Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto, ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante once años”, comenzó su relato Morena Rial, sobre cuán alejada está de D'Auro, desde que se fue de su casa. Por otro lado, la celebridad de redes destacó el sacrificio y dedicación de su padre para darles lo mejor a ella y a su hermana: “Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que, gracias a Dios, nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es terrible hija de puta”.

En base a esas declaraciones, en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, el conductor Ángel de Brito abordó a Ventura, quien salió al aire desde un móvil: “Morena habló de la madre, planteó algo bastante fuerte. ¿Qué pasó con Silvia D'Auro?”. Para sorpresa de muchos, la respuesta del periodista de espectáculos se notó algo evasiva, según él, porque a Rial no le gustaría que se refiera a temas íntimos de su familia en televisión. A pesar de eso, Luis dio algunos detalles desconocidos sobre las internas que ha habido entre Jorge, Silvia, Morena y Rocío.

“¿Esto está en la Justicia? Que lo resuelva la Justicia. En algún momento leí por ahí que a Jorge lo había incomodado y le pido disculpas si invadí su privacidad. Pero yo, le guste o no le guste, soy familia. Por decisión de una de sus hijas, soy familia porque soy el padrino. Pero a él lo incomoda que yo hable de este tema así que no voy a hablar”, expresó Ventura.

Al tiempo que detalló cuán molesto se ha puesto Rial cuando su ex mejor amigo había revelado ese tipo de detalles. Luego, el conductor de Secretos Verdaderos ofreció algunas puntas de los conflictos que suceden en la familia, pero no se explayó lo suficiente: “Conozco la interna de pe a pa, por haberla vivido y visto. A Morena la quiero y ojalá elija bien. A ella siempre le dije 'pensá dos veces lo que vas a elegir'. Y si estuviera en contacto con Rocío, que es mi ahijada, también se lo diría”.

