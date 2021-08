Luis Novaresio defendió a Macri y Nito Artaza lo humilló: "Hay que saber diferenciar"

Nito Artaza visitó A24 y tuvo un picante debate con Luis Novaresio, quien defendió al macrismo. El actor devenido en político lo cruzó y lo dejó en ridículo.

Una vez más, Luis Novaresio pasó un incómodo momento en la pantalla de A24. En la noche del pasado miércoles 4 de agosto recibió la visita de Nito Artaza, con quien debatió acerca de las diferencias entre el kirchnerismo y el macrismo. En un picante ida y vuelta, el actor devenido en político dejó en ridículo al conductor por haberse mostrado en defensa de Mauricio Macri.

Artaza, que por estos días recibió la noticia de que el juez federal de Corrientes Gustavo Fresneda rechazó su lista “Unidos por Corrientes” para apoyar al frente de Todos en las PASO, se refirió al rol del radicalismo durante el Gobierno de Macri y le marcó a Novaresio: "Creo que hay que diferenciar: radicalismo hay, está en el corazón de millones de argentinos. Ahora, la UCR, el partido es otra cosa".

"Yo escuchaba decir la otra vez a (Gerardo) Morales, acertadamente: 'Yo no quiero volver a acompañar a un frente que gobiernan los CEOS'. Lo decía muy bien Gerardo Morales. O escuché a Rubinstein (NdeR: Secretario de Gobierno de la Salud de a Nación durante el Gobierno de Macri entre 2018 y 2019) decir: 'Macri no tenía una política de salud pública, no tenía la menor idea'", agregó el hombre de 61 años.

Luis Novaresio y Nito Artaza tuvieron un picante debate en A24.

Asimismo, se refirió a la aparición de Facundo Manes, candidato por el que apuesta fuerte la UCR- y que hoy está aliado al macrismo: "También escuché decir a Manes: 'No conozco cuál es el proyecto nacional de Larreta'. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hacen ahí, qué hace el radicalismo ahí?".

Visiblemente sorprendido por los dichos de Artaza, Novaresio defendió la gestión del macrismo y cuestionó al Oficialismo: "Pero digo, te sentís más cómodo con un kirchnerismo o albertismo que tuvo vocación de quedarse con el poder, que sigue siendo -a mi modo de ver- una mirada autocrática". Y le consultó: "¿Te hace sentir cómodo? Digo, un radical es institucionalista. El radicalismo es las instituciones. ¿Te sentís cómodo con el kirchnerismo?".

Nito se tomó con humor los comentarios del conductor y lo humilló al resaltar una de las grandes diferencias entre el kirchnerismo y el macrismo: "Antes que acompañar políticas neoliberales, conservadoras, que nos aparten del pensamiento latinoamericano como pensaba Macri, que nos terminó endeudando con fugas de capitales, con beneficios, solamente para las grandes empresas y trabajadores, me quedo con esto".

Cuándo son las PASO 2021 y las elecciones generales 2021

De acuerdo a la Comisión Nacional Electoral (CNE), la fecha prevista para las elecciones PASO 2021 tendrá lugar el próximo 12 de septiembre. Casi dos meses después, precisamente el 14 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones generales 2021. Las mesas de votación, en ambos días, estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18 horas.