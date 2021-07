Luis Novaresio atacó a Cristina Kirchner y Jorge Asís lo humilló en vivo: "Eso es una berretada"

¡Se pudrió! Luego de que Luis Novaresio atacara a Cristina Kirchner, Jorge Asís le puso los puntos en plena transmisión y lo dejó en ridículo con un picante comentario.

Luis Novaresio y Jorge Asís protagonizaron un picante ida y vuelta sobre Cristina Kirchner y la causa del Memorándum con Irán, en la que probablemente este viernes 16 de julio esté presente en una audiencia oral para exponer las razones por las cuales pide la nulidad del caso. Curiosamente, el conductor atacó a la Vicepresidenta y el analista político lo humilló en vivo con un durísimo comentario.

Por medio de la pantalla de A24, Novaresio le pidió al "Turco" Asís que analizara la postura de de Cristina frente al caso que fue firmado en 2013 para esclarecer la causa del atentado a la AMIA. "Todos estamos esperando que el viernes, si es que se produce la audiencia del caso Memorándum, hable Cristina Fernández de Kirchner. Es un momento especial para que ella hable", indicó el presentador.

El escritor tomó la palabra y dejó en claro que la Vicepresidenta cuenta con argumentos para poder lograr la nulidad del caso en la audiencia oral: "Por supuesto, la dejás sola con todo el arco y el arquero caído. Todo eso ha sido un enorme error y la insistencia de mantener lo que no era delito ni judicializable... porque sinceramente, cualquiera que haya conocido a Héctor Timerman... Timerman verdaderamente creía que lo que hacía, lo hacía bien por la causa que tenía que ver con su identidad. Y la Doctora fue la que en otros momentos fue una de las más activas en lo que tenía que ver con el esclarecimiento".

Luis Novaresio y Jorge Asís discutieron sobre Cristina Kirchner y la causa del Memorándum con Irán.

Luego, y consciente de que en los medios hegemónicos y el macrismo hubo una exitosa operación contra Cristina Kirchner para desestabilizar su gobierno antes de las elecciones del 2015, Asís le marcó: "Lo que pasa es que se construyen narrativas del encubrimiento". Y advirtió: "De pronto pudo haber sido un horror político".

El picante mano a mano entre Luis Novaresio y Jorge Asís por Cristina Kirchner

Ensañado, Novaresio desvió el foco del asunto y volvió a atacar a Cristina: "Más allá de que sea o no delito, jurídicamente el Memorándum con Irán es una aberración crear una comisión que intermedie entre el juez y los imputados, que le tomen declaración en Irán y que para preguntarle a los imputados, tenga que pedirle una declaración en Irán...".

Jorge Asís: "No hubo ninguna declaración, no pasó absolutamente nada".

Novaresio: "Pero eso proponía el Memorándum. Jurídicamente eso proponía el Memorándum".

Jorge Asís: "Para mí es un error político. Lo discutí con gente de la Cancillería porque esto (NdeR: el Memorándum con Irán) se manejó con un secretismo... Por ejemplo, a nivel de Vicecanciller, no se tenía idea de lo que pasaba porque verdaderamente estaban en un camino como para terminar la causa. Para mí fue un error político. Aparte, el error político de creer que porque Estados Unidos se sentaba con Irán para discutir temas atómicos y nucleares, vos estabas habilitado para avanzar. Eso fue un error político no judicializable".

Luego, Asís resaltó que Cristina de ninguna manera está envuelta en casos de corrupción, detalle que molestó a Novaresio: "Cristina va a tener todo un escenario... tuvo un escenario en el que dijo: 'A mí me absolvió la historia'. Cristina es una mujer que está muy cargada y realmente cree eso. A mí me preguntan permanentemente si es corrupta. Y la Doctora puede no ser una buena política, pero no una corrupta. Ninguna corrupta designa en la Provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof y todo ese grupo de purificados".

Sorprendido, y tratando de exponer a su colega, Novaresio le comentó: "Definamos corrupta". .

Jorge Asís: "Corrupta es que está en las recaudaciones de los negocios en el plano personal".

Tratando de aportar un argumento, Novaresio mencionó otra causa que tiene Cristina: "Los hoteles Los Sauces... La fortuna personal de una persona...".

Sin embargo, Jorge Asís lo dejó en ridículo: "No tiene nada que ver. Yo no soy abogado de ella, pero eso de los hoteles me parece una berretada. Lo peor, al que se le ocurrió... acá entramos en otro tema: acá hay una herencia de ella".