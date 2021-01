El periodista y un nuevo rumbo en su vida.

El periodista Luis Novaresio ya sabe dónde trabajará tras arreglar su salida de Animales Sueltos, el programa que condujo en reemplazo de Alejandro Fantino. Según informó Paparazzi, este protagonista regresará a la pantalla chica con Debo decir, el ciclo semanal de interés general en donde cuatro o cinco invitados acudirán al estudio para charlar sobre diferentes temas de la actualidad.

Novaresio ya condujo este envío antes de tomar la posta que Fantino le dejó en Animales Sueltos. Ahora, con el fin de amenizar su agenda semanal y evidenciando problemas con el horario en que se llevaba adelante su ex-programa, el periodista afirmó semanas atrás: "El canal y yo acordamos terminar mi conducción de Animales. En lo personal, se me hacía difícil combinar el horario, hacer radio y mis otras actividades profesionales. Como el horario central sigue con Polémica en el bar e Intratables, charlaremos sobre alguna otra posibilidad para ver las factibilidades. Mi 2021 será, evidentemente, de muchos cambios".

Así las cosas, Novaresio continuará al frente de Novaresio 910, en la primera mañana de Radio La Red (de 6 a 9 horas). En cuanto al plano televisivo, el conductor ya le dijo adiós a un ciclo en donde varias veces se lo involucró a internas con la ex-panelista Romina Manguel. Su colega fue una de las históricas integrantes del programa de Alejandro Fantino y decidió alejarse en julio de 2020.

El día que Romina Manguel renunció a Animales Sueltos

En una entrevista con el diario La Nación, la periodista anunció formalmente que no continuará en el programa de la medianoche de América TV. De esta forma, el ciclo que fue conducido por Luis Novaresio se quedó sin una de sus referentes históricas.

"Me voy con una sonrisa y agradecida con mis compañeros. Nos bancamos en los momentos más difíciles, desde la época de Alejandro Fantino hasta la conducción de Luis Novaresio, que le tocó bailar con una difícil, con la pandemia que cambió la agenda. ¿Cómo no me voy a ir satisfecha del enorme trabajo hecho a lo largo de estos años?", manifestó Manguel.

Lo cierto es que, en su momento, Manguel dejó Animales Sueltos para pasar a tener un programa propio en A24. Mediante entrevistas a diferentes personalidades destacadas de la política argentina, RM (así se decidió llamar a su ciclo), la ex compañera televisiva de Novaresio comenzó un ciclo de preguntas y respuestas dentro del mismo grupo que contiene a la señal de aire de América TV.