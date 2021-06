Luis Miguel estaría en una relación con una modelo argentina

Luis Miguel no terminó de confirmar la separación de su novia norteamericana que ya estaría nuevamente en pareja, pero con una modelo argentina, según la viuda de Hugo López.

Luis Miguel, la serie puso en escena durante sus dos temporadas no sólo los momentos más importantes de la obra del artista mexicano sino también sobre su vida privada y la dificultad de Luis Miguel para mantener relaciones amorosas estables. Sin embargo, parece que una misionera conquistó su corazón según Lucía Miranda, la viuda del mánager Hugo López.

“Luis Miguel sigue con esta novia, está en Acapulco. Pero no sabemos bien porque por ahí puede cambiar. Ella no es muy conocida. Está contento, feliz, disfrutando de la serie”, afirmó Miranda en una nota que le dio a Luciana Rubinska y Barby Simons. Miranda aseguró que no sabe los detalles de cuándo ni dónde se conocieron porque ella no le pregunta esas cosas.

La vida sentimental del Sol de México siempre fue un misterio. El mes pasado, según ¡Hola! Luis Miguel se separó después de casi tres años de relación de su novia Mollie Gould, una conocida modelo y corista estadounidense 30 años menor que él que lo acompañó en la gira México por siempre... Pero sin haber confirmado la separación, el nuevo romance del artista ya fue develado.

"Sé que estaba en una relación con Mercedes "Picky" Villador, es muy linda, flaca, hermosa. Él es muy aprehensivo, se cuida mucho, no sale, está bien", afirmó. Según trascendió, Villador habría entablado una relación hace ya algunos meses con el cantante dado que en diciembre se los vio juntos disfrutando de las playas de México.

Al respecto, la viuda de López explicó: “Hace poco estuve en Acapulco cinco meses con mi marido (puesto que se volvió a casar), y él estaba ahí, así que aproveché y lo llamé. Lo escuché muy bien”. Fue a partir de esa conversación que Lucía Miranda aseguró que Luis Miguel le confesó que “está en pareja con una chica misionera, que está muy tranquilo, cuidándose mucho de la pandemia y pendiente de la serie”.

La propia modelo compartió diferentes imágenes de su estadía en México a través de su cuenta de Instagram y fueron los seguidores de ambos quienes comenzaron a notar ciertos detalles en las imágenes que confirmarían el romance. Sin embargo, ni el cantante ni la modelo ratificaron la noticia, pero eso no impide que siga creciendo en las redes sociales los rumores acerca del corazón del hombre del momento.