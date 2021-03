Fernando Burlando tuvo un tenso cruce con Luciana Salazar durante una entrevista en Intrusos

La guerra mediática entre Luciana Salazar y Martín Redrado lleva ya unas semanas y no parece que vaya a terminar en el corto plazo. El 14 de abril se verán las caras en una audiencia de mediación, después las acusaciones cruzadas de los últimos días. Esta vez quienes se cruzaron fueron Salazar con Fernando Burlando, abogado del economista. La picante discusión se dio en Intrusos y el letrado disparó: "No me causa gracia hablar con vos cuando no sos una profesional del derecho".

Invitado al ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallarés, Fernando Burlando explicaba cómo sigue el recorrido judicial después de que presentara dos denuncias contra Luciana Salazar por daños y perjuicios y otra querella por hostigamiento mediático, a instancias de su defendido Martín Redrado. Respecto a esta última, el letrado aseguró que al publicar las conversaciones de WhatsApp la blonda "expuso la intimidad que tiene connotaciones de reservada".

Cuando Lussich le aseguró que Salazar consideraba esas conversaciones como pruebas de violencia de género, Burlando señaló que no opinaba lo mismo: "Uno no puede decir cualquier cosa y mal informar a través de los medios de comunicación". Mientras la charla seguía, "Lulipop" llamó al programa para responderle al abogado y le aseguró que sus letrados le confirmaron que "de ninguna manera puede ir para adelante eso".

La réplica de Burlando fue contundente: "Poné a los abogados a charlar así hablamos de igual a igual porque no me causa gracia hablar con vos cuando no sos una profesional del derecho. Yo no tengo que explicarte nada". "Vos estás diciendo que yo muestro cosas del ámbito privado cuando él (Redrado) también lo está haciendo", le retrucó la modelo, completamente indignada y con mucho atino.

En ese momento, Lussich confirmó la acusación de Salazar al asegurar que el economista le había mandado mensajes a su panelista Paula Varela contando que no amaba más a la madre de Matilda. La misma panelista lo ratificó: "Martín me mandó y me dijo que los pusiera al aire". Eso envalentonó a Salazar, que le avisó a Burlando que llamará a periodistas para que sean sus testigos. "Llamá a quien quieras", le retrucó el abogado.

"Martín se siente afectado por una situación que está viviendo y te pone como protagonista a vos. La Justicia tendrá que ver si tenés algún grado de responsabilidad", continuó Burlando. Ante la insistencia de Luciana Salazar de que se trataba de violencia de género, el abogado habló de estigmatización, la "teoría de la cancelación en Estados Unidos", y aseguró que él no lo veía así: "Para que se dé una situación de violencia de género no significa que a vos te digan cosas que no te gustan".