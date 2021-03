El problema personal por el que Luciana Rubinska se fue de Sobredosis de TV

Luciana Rubinska dio a conocer una noticia que sorprendió al público de C5N, aunque mucho más en Sobredosis de TV. La reconocida periodista confirmó que renunció al programa en el que estuvo conduciendo durante dos años junto a Juan di Natale. De todas formas, y para la tranquilidad de los televidentes, dio a conocer los motivos por los cuales se bajó del mismo.

En la edición del último fin de semana, Rubinska manifestó sus sensaciones y explicó la razón por la cual no seguirá al frente de la conducción: "A Sobredosis de TV lo sentía como de mi tono, como mi programa, un programa con mucha historia, por supuesto. Me duele un montón, lo pensé y repensé, traté de buscarle una vuelta, pero es un tema personal y familiar, de alguna dificultad que se me está atravesando".

Aun así, la periodista dejó en claro que de ninguna manera dejará de formar parte del noticiero de la tarde: "Sigo en C5N, con el noticiero de las 2 de la tarde". Y añadió: "Pasé por varios programas, por diferentes canales, y en pocos me ha costado tanto despegarme como este. Le agradezco a Ale Lewin, que durante todos los sábados ha sostenido este programa en una época tan difícil como la pandemia. Quizás, en algún momento, nos volveremos a reencontrar. En este seré una espectadora de lujo mirándote, Juan, no sé con quién, ja".

Agradecido con las palabras de Rubinska, Juan di Natale le expresó: "Pronto sabremos (NdeR: quién será su reemplazante). Sin dudas, dejás una huella enorme, lo dice cada invitado que hemos recibido. Muchas gracias por cómo me has recibido y espero que la pases bien en lo que sea que estés haciendo".

Por otra parte, y a través de su cuenta de Twitter, la también panelista de ESPN en los programas de los lunes por la noche que conduce Alejandro Fantino declaró en Twitter: "Ayer fue mi último programa en Sobredosis De TV. ¡Pasé 2 años fantásticos y todavía sigo impactada por los mensajes que me llegan de ustedes! Sigo en C5N de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Es una decisión personal y familiar. Hay momentos de la vida que una no se quiere perder. ¡Gracias!".