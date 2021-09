Pichot pagó el impuesto a la fortuna y cruzó a Macri: "La forma es dar igualdad"

El excapitán de Los Pumas cruzó el gobierno de Macri y sostuvo que evalúa el gobierno de Alberto Fernández "con mucha prudencia"

El excapitán de Los Pumas y empresario energético, Agustín Pichot reveló que pagó "el impuesto a las grandes fortunas con mucha responsabilidad" y aseguró que jamás se le ocurrió presentar un amparo para evitarlo, como hicieron otras figuras del deporte.

Agustín Pichot compartió una serie de reflexiones acerca de la actualidad del rugby y los distintos hechos que pusieron en cuestionamiento la psicología del deporte. En ese contexto, también dio su punto de vista como empresario de medios y de una empresa energética australiana y no pudo escapar a la política. "No voté en las últimas elecciones. Estaba en España, pero hubiese votado en blanco", aseguró.

"Mis hijas son las que más me putean. Tengo un tema en la política, me gusta votar a alguien a quien yo crea, que me dé una alternativa mejor y si no voto en blanco... Votando en blanco se muestra el descontento con los candidatos, creo yo", continuó al tiempo que aclaró: "Valoro mucho mi voto y no hubo nadie en las últimas elecciones que me haya generado eso".

En dialogó con el ciclo radial Pasaron Cosas, planteó: "Al gobierno de Alberto Fernández lo evalúo con mucha prudencia por el tema de la pandemia. Creo que no es algo normal. Evaluar un gobierno, si se hicieron cosas bien y cosas mal... Voy a evitar hablar bien o mal, pero hubo algo que no es algo normal".

En contrapartida, sobre la gestión macrista, expresó: "El gobierno de (Mauricio) Macri no me gustó. Y como empresario elegí venir a Argentina y apostar justamente para producir y dar trabajo. Tengo muchos empleados".

A continuación, el empresario fue consultado sobre el impuesto a las grandes fortunas y afirmó haberlo pagado. "Sí, y lo hice con mucha responsabilidad. Podemos discutir un montón de cosas, pero me parece que la forma de dar igualdad es pagar los impuestos". "No tengo la ambición desmedida de que si me va bien me vaya mejor y a los demás peor", reflexionó.

En este sentido, a diferencia de deportistas millonarios como Gabriel Batistuta y Carlos Tévez, aseguró que no presentó ningún tipo de amparo judicial para evitarlo. "No se me ocurrió ni lo haría, son las reglas de la democracia. No me quejo ni me quejé ni lo hice obsecuentemente con nadie, no tengo contratos con el Estado, no tengo ese dilema", expresó.