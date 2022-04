Polémica con Los Palmeras: una denuncia los puso contra las cuerdas

La banda de cumbia santafesina vive un drama al recibir una fuerte denuncia por incumplimiento de contrato. Enterate de qué se trata.

Luego de un buen 2021 cargados de espectáculos musicales para el grupo santafesino, Los Palmeras arrancaron este año con algunos pormenores: desde el contacto estrecho por caso positivo de COVID-19 tras la reunión con Lionel Messi hasta la grave denuncia contra el acordeonista Marcos Camino. En esta oportunidad se ven envueltos en otra polémica que está cerca de trasladarse a la Justicia.

El hecho data del año 2019, cuando se presentaron en la ciudad bonaerense de Olavarría, en el marco de su 152° aniversario de la localidad. El conflicto se desató por un detalle contractual que hizo que el municipio realice una denuncia formal.

Los Palmeras iban a brindar un show musical pero se suspendió a raíz de un fuerte temporal que azotó a la región. En ese entonces, lo que la banda hizo fue exigir un pago anticipado que fue concretado y las partes acordaron que, en caso de suspensión por un evento climático, el show debía reprogramarse.

Aún no pudo llevarse adelante el recital y según el medio olavarriense El Popular, la banda creadora del hit "Soy Sabalero" solicitaba un monto extra que no correspondía. Por ende, la Municipalidad de Olavarría, cuyo intendente es Ezequiel Galli, radicó una denuncia por no cumplir lo estipulado en el contrato.

Por el momento, no hay comunicado oficial ni de Los Palmeras ni de ninguno de los integrantes, y se espera que durante los próximos días la demanda empiece a tomar curso.

El papel de Los Palmeras en la película Granizo

El nuevo film protagonizado por Guillermo Francella estrenado el jueves 30 de marzo y que logró posicionarse como la película más vista en Argentina este lunes y parte del martes, tiene una particularidad musical que la vincula con Los Palmeras.

Es que el grupo de cumbia es el encargado de musicalizar el inicio del nuevo programa de Miguel Flores (Francella) que después queda a disposición de la coconductora, cuyo papel es interpretado por Laurita Fernández.

Su último recital

A través de Instagram, subieron una foto en la provincia de Córdoba donde brindaron un espectáculo en Quality Espacio y se ve una amplio espectro de público "La Ruta Del Oro por todo el país", escribieron. Ya se habían presentado dos meses atrás en el Festival de Villa María 2022 realizado en el anfiteatro de dicha ciudad a mediados del mes de febrero.