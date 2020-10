El conductor de Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito no la tiró afuera y les contestó a sus seguidores sobre uno de los temas que más les importa: la rotación de las "angelitas", quien se suma, y quienes se van.

“Aprovecho que tengo un rato libre y les contesto varias cosas. Por LAM, por las angelitas, lo he comentado en la radio. Todos los años hay rotación de angelitas, pasó desde el principio y vamos a ir cambiando. Hice el chiste de que iba a rajar a todas porque hablan todo el tiempo, me tienen harto. Me parece que no tengo que explicar mucho el chiste”, fue la respuesta de Ángel de Brito para sus seguidores.

La rotación que viene en Los Ángeles a la Mañana

Ángel De Brito admitió que tiene ganas de cambiar a sus cuatro angelitas en la próxima temporada de LAM. El conductor empezó a diagramar la versión 2021 de Los ángeles de la mañana y reconoció que tiene ganas de reemplazar a Andrea Taboada, Yanina Latorre, Mariana Brey y Karina Lavícoli.

LAM redujo su panel en esta temporada de seis a cuatro angelitas con las salidas de Majo Martino y Lourdes Sánchez. Cinthia Fernández, que había sido la encargada de todas las suplencias durante el verano, también dejó el programa para probar suerte en otro canal.

De Brito especuló con la posibilidad de un cambio total durante su programa de radio El espectador en CNN Radio e incluso le ofreció a una compañera que se incorpore al panel de angelitas el año que viene.

Ángel fue consultado sobre el futuro de LAM y aclaró que "si me dan a elegir a mí, quiero un panel completamente distinto. Vos me preguntaste y yo te respondo. Quiero renovación total", le explicó el conductor a Pía Shaw.

El periodista se dirigió a su colega de Informados, programa de América, para tratar de llevarla a la pantalla de eltrece: "A propósito, ¿cuándo te vas a venir vos conmigo?"

"Es una charla que hace rato no tenemos”, explicó el conductor para dejar claro que la renovación de LAM va en serio.