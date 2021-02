Waldo Wolff copió al kirchnerismo y llamó a dar una "batalla cultural"

El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, estuvo como invitado en LN+ y otra vez volvió a disparar contra el Gobierno de Alberto Fernández por diferentes aspectos. El tema principal fue el escándalo de la "Vacunación VIP" por el cual enumeró distintas propuestas y proyectos que realizó la oposición para la "fiscalización de la distribución y aplicación de vacunas". El argumento principal para esto fue la poca confianza en el kirchnerismo. Y sobre el tema, anunció: "Vamos a pedir la suspensión de todos aquellos diputados que se han aplicado la vacuna irregularmente y que se evalúe la condición de cada uno, no importa de qué partido sea".

Al mismo tiempo, en diálogo con Alfredo Leuco, disparó contra el kirchnerismo acusando al movimiento por no tener "racionalidad" y allí apuntó directamente contra el máximo mandatario del territorio nacional: "El kirchnerismo es Alberto Fernández ayer hablando de cualquier cosa con onomatopeyas y no de la realidad. A mí entender hay blancos, grises y negros". Más allá de esto y de sus constantes golpes a la gestión, eligió un concepto muy anclado al kirchnerismo para describir lo que necesita la sociedad de ahora en adelante.

"No sé lo que hay que hacer con la Justicia, sí tengo claro lo que hay que hacer con la militancia y la política. Es el momento del coraje y de salir a militar una palabra que han robado ellos, es momento de mostrar la diferencia. La batalla está en la justicia pero hay una 'batalla cultural' y hay que darla. Definir los que estamos de este lado de la grieta, levantar la bandera de la militancia"

Más allá de esto, el diputado del PRO remarcó la importancia de participar en las diferentes manifestaciones opositoras: "Nosotros tenemos esa conducta partidaria de espacio, de forma individual. Lo hacemos casi todos. Yo, en lo personal, he ido a todas las marchas y voy a ir a esta. La gran mayoría de Juntos por el Cambio estará presente". Mientras que recomendó con respecto a la movilización del próximo sábado, a Plaza de Mayo: "Me parece bárbaro que la población se manifieste, en paz. Es muy posible que algunos infiltrados traten de... Creo que puede haber provocaciones. Les pido que si ven a alguien en una actitud violenta, se corran y no agredan a nadie, ni a la prensa".

El legislador de Juntos por el Cambio, de esta forma, adoptó una frase que se acuñó durante muchos años en el kirchnerismo. De hecho, hasta la misma Cristina Kirchner había sostenido en 2012 que había que dar esta batalla. Con el paso de los años, desde sectores más cercanos a la expresidente se adoptó esta frase para hablar de lo que significaba la cultura para ellos y en los medios de comunicación.