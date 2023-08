Es modelo de Only Fans y sacó un libro con los secretos para triunfar en la industria

Una influencer lanzó un libro con los secretos para ser exitoso en la plataforma que permite que cualquiera suba sus fotos y videos íntimos por un valor en pesos o dólares.

La modelo e influencer Pía Sweett sacó un libro con los secretos para triunfar en la industria del porno y lograr una carrera redituable como generador de contenido erótico. Las claves detrás del lanzamiento dirigido a emprendedores, trabajadores sexuales y curiosos que quieran saber cómo lograr triunfar en la plataforma Only Fans.

"Comencé en Only Fans trabajando de forma anónima y a los 2 meses decidí abrir redes sociales. Vivo en una ciudad chica y al poco tiempo todos sabían que estaba trabajando en OF y también sabían cómo me iba en la plataforma. Fue así que muchas personas comenzaron acercarse a través de conocidos para preguntarme cómo podían hacerlo, la forma de comenzar, que cosas recomendaba. Al principio eran pocos y después ya no daba abasto para explicar uno por uno lo mismo tantas veces", reveló la influencer sobre los motivos que la llevaron a compartir sus saberes en un libro.señaló.

Y agregó: "Ahí me di cuenta que esta plataforma era una posibilidad real de trabajo para mucha gente. Quería seguir ayudando a todos y que logren así su libertad financiera. Sobre todo darles a conocer este negocio que acá todavía no tiene tanta información, un universo desconocido para muchos, un negocio abierto 24/7 y 24 horas al día con un mercado en todos los lugares del mundo que tengan internet. Quería que más personas tengan la posibilidad de salir adelante, de generar sus ingresos en dólares y cambiar su vida. Porque no es solo el dinero, primero si es dinero, pero ese dinero después te da libertad. Mejora tu calidad de vida y por ende tu paz mental"

Es modelo de Only Fans y sacó un ebook con los secretos para triunfar en la industria erótica

Sobre los aspectos clave para tener un buen caudal de visitas y e ingresos de dinero la modelo expresó: "Los aspectos claves son el detalle del paso a paso en cada etapa, desde la verificación de la cuenta y el diseño de un perfil atractivo. Enseña a usar cada herramienta de la plataforma, mensajes de bienvenida automatizados y posteos de pago. Incluso para que tu cuenta genere dinero cuando aún no estés en línea".

"Es algo hecho de creadores de contenido para creadores de contenido, las herramientas de promoción de forma anónima, especialmente el manejo de las redes sociales con todos los hacks para usar el algoritmo correcto. (...) Hay que tomarse Only Fans en serio, como lo que realmente es un trabajo y emprendimiento propio, al que hay que dedicarle muchas horas. No hay que ser autodidacta, sino capacitarse, formarse, aprovechar la experiencia de los que ya lo hicimos antes para ahorrar tiempo", añadió

El consejo de Pía Sweett para tener el mejor contenido de Only Fans posible

Además, Pía Sweett les dio consejos a aquellos que buscan diferenciarse con su contenido y remarcó: "Es importante que sean auténticos, que demuestren su personalidad, que destaquen eso que los hace diferentes, no solo desde lo físico, si tocan algún instrumento, eso se puede explotar y potenciar dentro de la plataforma. Si son buenos escribiendo poesías, pintando, lo que sea que haga la diferencia. Inclusive si se consideran buenos conversando, acompañando o dando consejos, (quizás no puedan publicitarse con eso), pero apenas lleguen los primeros fans y vean que tienen esa contención, conversaciones de calidad que en otro lado no, se van a quedar más que fidelizados en esa cuenta".