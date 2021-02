Liga Master Flow: comienza una electrizante quinta semana con clásicos

Comienza la quinta semana de competencia en la Liga Master Flow.

Es miércoles y eso significa que comienza una nueva semana de Liga Master Flow, el principal torneo de League of Legends del país. Desde las 18 empezará la Jornada 13 de la fase regular del certamen que cuenta con Undead Gaming como único puntero. El choque del viernes por la Jornada 15 entre los no-muertos y CASLA Esports promete ser el más destacado de la semana junto al clásico entre San Lorenzo y Boca del jueves.

Todos los equipos de la Liga Master Flow esperan que Undead empiece a perder puntos como para descontar y que no se corte solo de cara a la recta final de la temporada regular. Los primeros dos encuentros de la fecha 13 afectarán de lleno a la tabla media, donde se encuentran varias escuadras que no quieren dejar pasar la oportunidad de clasificarse a la próxima fase.

Savage Esports frente a Boca Juniors Gaming y San Lorenzo contra Globant Emerald darán inicio a una nueva semana de duros cruces. River Plate, que marcha segundo y cada vez más afirmado, chocará contra New Indians, el equipo del ex basquetbolista Fabricio Oberto, que quiere ganar para meterse entre los ocho que clasifican a la siguiente fase. La jornada cerrará con el choque de opuestos: el puntero Undead Gaming contra Naguará, que todavía no pudo ganar ninguna partida y buscará dar el batacazo hoy, aunque ya no tiene chances matemáticas de pasar de ronda.

El jueves será una nueva jornada de clásico con el cruce entre Boca Juniors y San Lorenzo a las 21 hs. El conjunto Xeneixe buscará dar su primer triunfo en clásicos ya que perdió los que disputó en la ida ante CASLA y River Plate. Mientras que los Cuervos, que marchan terceros, no quieren perderle pisada a Undead. Los no-muertos tendrán una difícil parada frente a Globant Emerald.

En su búsqueda de clasificar lo antes posible para estar más tranquilos, el viernes Undead tendrá que enfrentarse contra el siempre difícil San Lorenzo, cuyo buen andar ya no sorprende. River Plate cerrará su semana contra Naguará y Globant frente a Maycam Evolve, que todavía tiene chances matemáticas pero que deberá encarar una buena racha de victorias para llegar a los playoff.

Después de una semana tremenda, en la que fue el MVP de las tres partidas que disputó, el coreano Cepted de Undead Gaming lidera la tabla de mejores jugadores junto a Nate de Globant Emerald Team. El podio lo completa Feitan, que acumula cuatro galardones como jugador más valioso.

Tabla de posiciones

Undead Gaming es el líder indiscutido del torneo después de 12 fechas