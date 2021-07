"Pido perdón por ella": La reacción de Ricardo Montaner ante los exabruptos de Lali Espósito en La Voz Argentina

La producción de La Voz mandó al frente a la cantante pop con un resumen con sus insultos desde que inició el reality show y Ricardo Montaner no tardó en reaccionar.

El una nueva edición de La Voz Argentina, el talent show que es furor en el mundo entero y que llegó a puro éxito a Telefe, Lali Espósito vivió un divertido momento junto a sus colegas cuando la producción, a pedido de Soledad Pastorutti, pasó un resumen de las malas palabras que la cantante pop lanzó en pleno programa. Espantado, Ricardo Montaner aseguró que en sus oraciones pide perdón por ella.

Luego de que se presentara un participante llamado Querubín Ayarde, Lali Espósito sorprendió a Soledad, Ricardo Montaner y Mau y Ricky al asegurar que Mariana, su nombre "era una mierda" comparado al del cantante salteño que sorprendió a los coaches con su versión de "Uno por uno". Ante el exabrupto, la cantante de Arequito le pidió a la producción “un racconto” de todas las veces que Lali deslizó groserías que no salieron al aire.

“Yo quisiera que en este momento el directo pusiera play a un video en donde muestre todas las palabras que dice ella”, propuso La Sole, mientras que Lali, además de reírse a carcajadas, aseguró que se había "contenido bastante" para no decir palabrotas.

Luego del divertidísimo video, fue la propia Lali la que confesó que recibe constantes llamados de atención por parte de su abuela por ser "tan mal hablada". “Ay, no. Ella me llama y me dice ‘qué mal que hablás’. Pero yo le digo ‘es por la fonoaudióloga, no soy yo’”, reveló nuevamente entre risas. Por su parte, Ricardo Montaner se sumó a los reclamos de la abuela de la cantante con una curiosa confesión.

“Cada vez que Lali dice una grosería pido perdón por ella”, lanzó Montaner desde su sillón. Luego, en ronda junto a los demás coaches, apareció Lali con una curiosa anécdota. “Che, me acaba de llamar de nuevo mi abuela. Dice que hablo muy mal en el programa… Es que a mí me cuesta, porque me sale de manera natural. Hablo para el culo yo la verdad. Ay, ¿ven?”, cerró mientras sus compañeros no podían contener la risa.