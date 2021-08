Twitter explotó por el triunfo de Francisco Benítez, el participante más querido de La Voz Argentina

Francisco Benítez reconquistó al público de La Voz Argentina y se posicionó como finalista en el team Sole.

Francisco Benítez se subió al escenario en los cuartos de final de La Voz Argentina e interpretó la canción Universo paralelo. Parado en el centro y rodeado de un humo y luces azules, el joven, perteneciente al team de La Sole, enamoró al jurado una vez más. De igual manera, los seguidores del reality show de Telefe le expresaron su apoyo en Twitter y su nombre se convirtió en tendencia. Finalmente, Benítez fue el primero en ser elegido para pasar a la final.

Ricky Montaner se quedó anonadado ante su performance y le expresó: “Fran, no dejas de impresionarnos. Qué decirte, hermano. No fallas una, todo lo que haces me gusta: bailas, me gusta; cantas, me gusta. Eres impresionante, hermano. Estoy seguro de que la gente va a votar por tí”. “Estamos llegando a la final de este programa y me da tristeza porque no voy a poder verte seguido cantando aquí, pero al mismo tiempo, me hace feliz saber que no va a ser la última vez que te vamos a escuchar cantar”, agregó Mau Montaner, y le prometió que algún día lo irá a ver a uno de sus shows.

Por su parte, Lali Espósito le dijo a Francisco que ella siempre espera con ansias el momento en el que a él le tocaba subirse al escenario. “No importa el día que uno tenga, si pasaron cosas complicadas o vengas con una energía jodida, escucharte siempre es sanador. Desde el día que cantamos por primera vez, todos sabíamos que ibas a llegar a la final. La gente te amó”, recalcó la artista.

“Lo que pasa con Francisco es que, como diría la canción, él transcurre en un universo paralelo. En un universo diferente al resto de todos los artistas que están participando aquí, y posiblemente tenga ante mis ojos al ganador de La Voz de este año”, sentenció Ricardo Montaner.

La Sole coincidió y aseguró que todo el mundo habla maravillas de él desde su primera presentación. “Yo con vos tengo una debilidad porque tu voz me llega desde otro lugar. Es difícil de explicarlo. Cantar bien, todos cantan bien. Transmitir es algo bastante más difícil y vos lo hacés”, expuso la artista.

Quiénes del team Sole pasaron a la final

Como era de esperarse, Francisco Benítez fue el que más votos del público obtuvo y se convirtió en el primero del team Sole en pasar a la siguiente instancia. “Quiero agradecerle a toda la gente que confió en mí, a La Sole, agradecerle por esta oportunidad. No sé qué más decir, gracias”, dijo el joven. En segundo puesto, los seguidores de La Voz votaron a Alex Freidig y, por último, a Luna Suárez. Así, Patricio Mai quedó fuera del programa. “No me voy para nada triste, realmente me voy feliz por haber vivido esta experiencia hermosa”, agradeció el músico.

Las reacciones en Twitter por Francisco Benítez