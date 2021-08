“¡Se puso celoso!”: el momento de tensión entre Lali Espósito y Ricky Montaner

El hijo de Ricardo Montaner no pudo ocultar sus sentimientos hacia Lali Espósito.

La artista Lali Espósito introdujo a los integrantes de su equipo de La Voz Argentina en una nueva instancia: los llamados playoff. En esta etapa, los ocho partipantes de cada team se suben al escenario antes de darle inicio a la gran final. Dos de ellos serán elegidos por cada coach (Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito), mientras que los seis restantes dependerán de los votos de los televidentes, quienes podrán decidir por teléfono quiénes se quedan.

Esta noche, Franco Maceroni, de 18 años y perteneciente al team Lali, interpretó Cae el Sol, canción del grupo musical Airbag. “Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar, yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad, no queda nadie en la ciudad pero por vos me quedo acá”, entonó el joven, mientras todo el jurado lo escuchaba expectante.

Al terminar, Marley lo presentó y le preguntó desde qué edad canta y él respondió que desde muy chico, aunque no recuerda la edad exacta. “Fue una presentación correcta, me faltó un pelito de compromiso, diría yo”, opinó Ricardo Montaner. Inmediatamente, Lali lo interrumpió: “¿Vos estás enamorado, Franco?”, le preguntó. “Le quería tirar onda”, bromeó Marley, entre risas, y Franco dijo que no.

Al instante, sus compañeros de equipo empezaron a hacer chistes y Lali tuvo que pedir silencio para poder seguir con su idea. “¿Sabés por qué te pregunto? Porque tiene que ver con la edad también. Capaz que es una boludés, pero a veces cuando uno está enamorado de alguien, te agarrás de eso, también, para interpretar de cierta manera”, le explicó, en relación a la expresividad a la hora de cantar.

“¿Vamos a seguir ignorando el hecho de que cambié de look y no vamos a decir absolutamente nada?”, intervino Ricky Montaner, de la nada. “¿Quién se cambió de look?”, preguntó Lali, totalmente confundida. “Yo me hice, aquí, a los costados”, dijo Ricky, mientras señalaba su pelo recién rapado. “Pero le estamos hablando a Franco… ¡Se puso celoso!”, exclamó La Sole, riéndose.

“Vos te estás por casar y estás fuera del juego, amor. Yo estoy hablando de Franco”, le recordó Lali, y todos sus compañeros rieron y aplaudieron el momento. “Bueno, pero díganle que está fachero que se pone celoso, sino”, pidió Marley, y Ricky asintió. “Estás fachero, sos un gran cantante, estuviste muy bien, Franco. Vamos ahora a tomar la decisión pero lo hiciste muy bien”, prosiguió la artista.

La gran entrada de Lali y su cambio de look

Lo primero que apareció en pantalla cuando arrancó esta nueva edición del programa fue Lali subida a una silla que colgaba desde el techo, mientras cantaba Soy, una de sus canciones. Alrededor suyo, aparecieron los ocho integrantes de su equipo, que entonaron la melodía con ella. Entre las luces azules, Espósito apareció con el pelo teñido de rosa fantasía y con un vestido negro y plateado, todo brillante, con unas botas con taco hasta la rodilla. Cuando Mau y Ricky la vieron, reaccionaron con mucha sorpresa. “No sabia que era tan formal la cosa”, dijo uno de los hermanos cuando la vio en el escenario. “Están todos muy lindos”, le contestó ella.