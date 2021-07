Ricardo Montaner y un repudiable comentario en La Voz: “Pensé que era varón”

El compositor confundió a una participante con un chico y se hizo cargo de su equivocación en el momento.

El cantante Ricardo Montaner tuvo una imprevista confusión en una de las audiciones a ciegas del ciclo de televisión La Voz Argentina y él mismo se deschavó al no poder evitar su cara de sorpresa cuando su sillón se dio vuelta y vio que quien estaba en el escenario era una mujer. Los propios prejuicios del intérprete de Tan Enamorados hicieron que, por el color de voz de la concursante, pensara que se trataba de un varón.

Se trataba de una joven nacida en la ciudad de San Nicolás llamada Evangelina Scalise, quien interpretó el track Always Remember Us This Way de la banda sonora del filme A Star Is Born, popularizado en esta era por su versión de 2018, con Lady Gaga y Bradley Cooper como protagonistas. "Me engañó, porque yo tuve a un participante que cantaba en falsete y era un muchacho, un varón", expresó Montaner sobre el error de oído que tuvo. El falsete es una técnica que permite a los cantantes llegar a notas altas con un color de voz diferente, más aterciopelado. De esa manera, el autor de Bésame explicó su confusión.

"Pensaste que era un nene", le respondió Evangelina con una indisimulable cara de asombro, aunque con un tono amigable. Por su parte, el padre de Mau, Ricky y Evaluna se hizo cargo de su error y esbozó: "Sí. Tienes una voz espectacular". Luego, para acompañar a su colega, la Sole lanzó otro elogio para la concursante que había sido elegida por Mau y Ricky: "Tenés unos graves hermosos", en alusión a cuánto se luce el rango vocal de Scalise en los tonos más bajos.

“Estaba muy, muy nerviosa”, expresó la participante y el dúo de reggaetón aprovechó para darle la bienvenida a su equipo: “¿Sí? Pues no pareció. Nosotros estamos muy emocionados de que seas parte de nuestro equipo y de que se arrepientan los otros coaches de no haberse dado vuelta”, dijo Ricky. Luego, su hermano menor lanzó: “Estuve todo el rato con los pelitos parados en mis brazos. Te felicito mucho porque los nervios no importaron y nos llegaste. Los pelitos no mienten”.

“Me vi a mí”

En la última emisión de las audiciones de ciegas de La Voz, la Sole creó un emotivo momento junto con una de las cantantes que se presentó en el concurso y eligió para su equipo. Se trató de una adolescente de llamada Johana Vera y oriunda de la provincia de Salta, quien escogió una canción grabada por Soledad en su disco 20 Años, lanzado en 2016 en conmemoración de su vigésimo aniversario de trayectoria. Como no podía ser de otra manera, la cantante de Arequito subió al escenario, cantó Tocando Al Frente con Johana y causó emoción en el público. “Me vi a mí hace unos años”, expresó Pastorutti sobre la impresión que la causó interactuar con la concursante del reality.