Participante de La Voz Argentina denunció a Mau y Ricky Montaner: "Evalúo demandarlos"

Jéssica Amicucci, que participó del reality de La Voz Argentina, destrozó a la producción y Mau y Ricky Montaner.

Jéssica Amicucci, exparticipante de La Voz Argentina 2021 (Telefe), hizo un "vivo" en su cuenta oficial de Instagram (@jess.amicucci) y destrozó a todos los integrantes del jurado luego de haber sido eliminada del exitoso reality de show de canto. De hecho, liquidó a la producción del programa, denunció por maltrato a "Ricky" Montaner y hasta confirmó que se irá del país.

El viernes 27 de agosto por la noche, la abogada de 30 años que vive en Belgrano comenzó con la respuesta a varios de los 639 seguidores (tiene más de 26.400 en total) que estaban online en ese momento: "Hasta me bloquearon para hacer esto... ¿Yo quedé mal? ¿Y por qué quede mal? ¿Quién editó​ todo para que saliera de esa manera?".

"Yo estoy enojada con el programa, estoy evaluando hacerle una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen", continuó visiblemente indignada. Sin embargo, descartó continuar con su participación televisiva en Showmatch (El Trece): "No quiero ir a lo de (Marcelo) Tinelli". Y, furiosa, remarcó: "No voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto no me interesa ir a ningún lado".

“Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté... Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, protestó Jéssica Amicucci.

Jéssica Amicucci estalló contra el jurado de La Voz

Por si lo anterior fuese poco, la exparticipante apuntó fuerte contra "Lali" Espósito y Soledad Pastorutti por no salir a defenderla cuando "Ricky" Montaner la frenó en pleno aire después de que ella justificó su mala performance culpando a Esperanza. "¿Y dónde están las jurados? Pero realmente... Cuando me gritó (´Ricky´) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal".

"Una vergüenza... ¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que no usen mi imagen. Al que me hable mal, lo bloqueo", siguió con su ira en su perfil de Instagram.

Qué pasó entre Jéssica y Esperanza Careri en La Voz Argentina

Durante la emisión del certamen el 3 de agosto, la falta de conexión era notoria y hasta parecía que jamás hubiesen practicado, algo que el jurado no tardó en advertir. "Honestamente, creo que no funcionó la batalla. Son voces muy geniales y ninguna se lució. Las armonías no funcionaban y me daba bronca que no haya funcionado. No sé qué pasó en el backstage, si se sintieron bien o qué, lo que sentí es como si no lo hubieran ensayado nunca juntas", les indicó "Lali".

A su vez, "Ricky" Montaner acotó: "Nos fuimos al carajo. Con las modulaciones no pegamos ni una, con las armonías tampoco. Vos, Jéssica, cantaste todo fuera de tono. A mí me duele el corazón porque esta era nuestra batalla estrella", a lo que ella comentó "pero los nervios están", a lo que el hermano de "Mau" contestó con un tajante "ok, mi amor, buenísimo".

Sin embargo, el escándalo llego después. "Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta: fue muy difícil trabajar juntas, hubo dos ensayos donde (Esperanza) no quiso cantar y yo, aunque esté enferma, canto igual", se defendió "Jess", por lo que algunos en las redes sociales comenzaron a llamarla "buchona".

Entonces, Careri explicó que, como es muy alérgica, cuando llegó a Buenos Aires desde su Mendoza natal se quedó sin voz, y quien se encarga de apuntalarlas en el programa le sugirió que no ensayara en dos ocasiones pero que retomara luego, lo cual no cumplió. Así, le propuso a Jéssica repasar la letra vía Zoom, aunque su compañera le dijo que no quería hablar con ella.

"Creó un momento incómodo y desagradable en el set, y de eso no se trata La Voz ni nosotros. Ese drama y eso, la verdad que... Si yo hubiese sabido que eso iba a ser así, capaz ni me daba vuelta en las audiciones a ciegas. Eso no representa al equipo ´Mau y Ricky´", afirmaron los hermanos Montaner al unísono.