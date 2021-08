No se calló nada: la Sole se cansó y explotó ante una crítica de un twittero

La intérprete de El Bahiano se mostró cansada de algunos comentarios detractores de las redes y fue letal.

Soledad Pastorutti se mostró harta de las acusaciones que recibió e hizo saber a todos sus seguidores que está al tanto de las críticas que recibe en Twitter. Ante un comentario que un usuario de la red social hizo sobre su supuesto machismo a la hora de elegir a los participantes de su equipo, la cantante oriunda de Arequito no se quedó callada y demostró su carácter.

“La Sole es muy machirula siempre elige hombres… atrasa…”, escribió el cibernautas, en respuesta a un tweet publicado por una fan del reality show, que rezaba: “No importa como cante la chica. La Sole va a elegir al pibe”. Al ver esos comentarios, ya que había sido etiquetada, Pastorutti citó uno de ellos y lanzó una serie de emoticones que se agarraban la cabeza, en alusión al disparate que querían instalar desde esas cuentas.

Como no podía ser de otra manera, la Sole recibió el apoyo de sus fanáticos en un sinfín de respuestas a su posteo. “No les des bola Soledad! Contéstale a tu fandom que te ama”, expresó una de sus seguidores y la voz de Tren del Cielo le respondió: “Lo sé!!! Pero es qué hay cosas que no puedo creer”. Así, la cantante dejó en claro que no se guía por el género de los concursantes a la hora de elegir y derribó una teoría que surgió cuando, en la etapa de las audiciones a ciegas, incorporaba pocas mujeres a su team. Si bien es cierto que en su grupo los hombres son mayoría, se ha dado vuelta ante muchas intérpretes mujeres y no la han elegido, por lo que la teoría del machismo vuelve a caerse.

La actriz Mey Scápola, hija de Mercedes Morán, le respondió a la Sole y le demostró su apoyo con un sticker que aludía a cuán payasesco fue el planteo de sus detractores. Como cada noche, la ex protagonista de Guapas junto con su madre y un grupo de escritoras y periodistas -Ingrid Beck, Florencia Freijo, Claudia Piñeiro, entre otras-, comentó la emisión del reality show de canto del que habla el país.

Emocionada

En una reciente emisión de La Voz Argentina, Soledad se mostró muy sensibilizada ante la performance de uno de los miembros de su team, a quien escogió para que continúe en el show. “Tiene algo, ni él está enterado de lo que genera. No sabe, no tiene idea y yo tampoco lo puedo creer, no puedo creer haber sido bendecida con su voz en mi equipo. Ustedes tienen la suerte de tener un programa como este, cuando yo era chiquita el camino era recorrer pueblo por pueblo hasta hacerte conocido”, lanzó Pastorutti.

“Yo canto desde que era chico, desde los 10 años. Esto lo tengo como un escape de lo que tengo al hablar. Es algo que me saca. Yo canto porque me gusta. Le quiero transmitir a la gente. No puedo definir que canto bien, porque sino no sirve. Yo lo que quiero es transmitir”, comentó, por su parte, el participante llamado Francisco.