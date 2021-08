"Me fui a llorar al camarín": Lali Espósito confesó su mayor error en La Voz Argentina

En esta segunda oportunidad, Ignacio Sagalá cantó Without you y se ganó su lugar en la final.

Ignacio Sagalá, de 19 años y nacido en Córdoba, había sido eliminado de La Voz Argentina después de que ninguno de los cuatro miembros del jurado, compuesto por Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky y Soledad “La Sole” Pastorutti, se hayan dado vuelta. Sin embargo, el rumbo del programa dio un giro cuando le dieron una segunda oportunidad. Ahora, en la etapa llamada El regreso, ya muy cerca de definirse el ganador final, Marley recordó el momento y Lali le confesó que ese día se había ido a llorar al camarín.

“Ignacio es un caso muy particular porque Ignacio fue alguien que ustedes no se dieron vuelta en el primer programa. Él cantó un tema de Adele”, relató Marley. “El peor error que cometimos”, dijo La Sole. “Marley, yo me fui a llorar al camarín. Esto es real. Yo después de eso me fui a llorar, me hizo mucho daño”, confesó Espósito, que al igual que sus compañeros, no le dio una chance al joven en un principio.

“Precioso, Ignacio. Bienvenido a La Voz Argentina”, le dijo Marley. “¡Genio!”, le gritó Lali. Después, Ignacio tuvo que elegir a qué equipo quería irse. Para convencerlo, Montaner le dijo: “Quiero reivindicarme contigo y llevarte hacia la final”. “Reivindicarnos queremos todos, porque la verdad que ese día fue duro”, acotó Espósito. “En mi caso, a diferencia de Ricardo, yo estoy aprendiendo a ser coach. También me encantaría llevarte de la mano hacia el último tramo de este prorgama. No sabés lo que lloré cuando no me di vuelta ese día. Te ruego que vengas al team Lali hasta la final”.

La Sole, por su parte, le destacó que todo esto que estaba sucediendo solamente él pudo lograrlo, por su carisma y por su voz. “Cantando nos cerraste a todos nuestras bocas. Me da mucho gusto que estés acá, me da mucho gusto que hayas salteado todas estas etapas para decirnos: ‘Hola, estoy acá de nuevo para cantarles’”. Me encantaría, de todo corazón que vengas a mi equipo”, le pidió. En cuanto a Mau y Ricky, le prometieron que si se iba con ellos iba a tener un lugar muy especial dentro de su equipo. Finalmente, Ignacio decidió irse con Montaner, ya que él fue la persona con la que quiso irse desde un principio.

En esta nueva instancia, el jurado debió votar a uno de los tres participantes que se habían quedado afuera del programa y que esta noche se presentaron a cantar: Gustavo Tacchi, Fernanda Romero e Ignacio Sagalá. Para esto, cada coach emitió su voto a través de una aplicación de La Voz en sus teléfonos celulares, y minutos más tarde, el nombre del ganador apareció en un sobre: con tres votos en total, Ignacio Sagalá volvió a la Voz Argentina. “Lali está llorando”, señaló Montaner. “Está shockeada, no se recupera”, bromeó Marley.

El recorrido de Ignacio en La Voz

Primero, Ignacio había cantado la canción Los sonidos del silencio, pero ninguno de los cuatro giró su silla para elegirlo. Al terminar de cantar, el jurado le sugirió que pruebe con otra canción y él comenzó a entonar Hello, de Adele. Inmediatamente, los coaches quedaron deslumbrados con su interpretación. “No, pará”, expresó Lali ese día, entre lágrimas.

“Tú te mereces una disculpa. Te doy mi palabra”, le dijo Ricky Montaner y todos coincidieron. “La canción que él eligió no era la canción para venir a la audición. En este formato, el artista elige su canción, entonces elegiste una canción equivocada que no nos permitió encontrar eso que encontraste ahora que cantaste la de Adele”, le explicó Ricardo. La Sole le dijo que tenía “una voz muy especial” y que también le pedía mil disculpas. “Más allá de la voz, se te nota el corazón que tienes. Así que te voy a decir algo: Dios sabe por qué no nos volteamos. Yo te prometo que vienen cosas grandes para tu vida, porque se nota el corazón que tienes”, añadió Ricky Montaner.