Mau Montaner sorprendió a una participante con una vieja historia entre ambos: "No puedo creer que te acuerdes"

El jurado despidió a una participante y reveló una anécdota que vivieron juntos 12 años atrás, en la Costa Atlántica.

La Voz Argentina (Telefe) continúa con las batallas que eliminarán a la mitad de los participantes que llegaron a esta instancia y cada una de ellas está cargada de emociones. En la noche del viernes se dio una particularidad luego del enfrentamiento entre la barilochense Sol Llobel y la cordobesa Eugenia Celli, ambas de 24 años y coacheadas por Lali Espósito, que llamó la atención del público y que involucró a Mau Montaner.

En la batalla le dieron cuerpo a una interpretación de “Creep”, el primer hit de los ingleses Radiohead (contenido en su álbum debut Pablo Honey), que comenzó con la voz de Eugenia, luego se entrelazaron en el estribillo y, finalmente, Sol tomaría el protagonismo en las últimas estrofas.

Cuando llegó el turno de optar, Lali dudó y elogió a ambas. A Sol le dijo: “Estoy muy orgullosa, brillaste mucho en tu parte, me sorprendiste porque sabía que venia y fue brillante, hermoso”. Mientras que de Eugenia, destacó: “Tenés un color de voz, un aire en tu voz que es increíble”. Y finalmente, optó por esta última: “Esta batalla la ha ganado Eugenia”, exclamó Lali.

Pese a la derrota, Sol se mostró positiva y saludó a los coaches: “Gracias por esta oportunidad, es algo que soñé mucho, desde muy chiquita. No me voy a olvidar de mi audición a ciegas, de lo que me dijeron, esas palabras se van a quedar en mi corazón...”, dijo hasta que fue interrumpida por Mau Montaner: “Sol, yo no sé si tu te acuerdas de mi, pero yo sí me acuerdo de ti: nosotros nos conocimos una vez en la Costa Argentina”, reveló de manera sorpresiva.

“No puedo creer que te acuerdes de eso”, atinó a pronunciar Sol, muy sorprendida por la memoria del cantante y productor. “Sí, me acuerdo de ti. Creo que fue tu madre que me dijo que tu cantabas. Y quiero que sepas que la vas a pegar, que vas a ser una artista inmensa y me fascina que estés aquí parada”, la arengó.

Así, Sol contó su parte de la historia: “Me acuerdo que mi mamá trabajaba para ese balneario y dijeron que venían ustedes. Y pude cantar una canción, tenía 12 años”, recordó. Y Mau siguió: “Tu no sabes la felicidad que me dio cuando te vi aquí parada. Dije: ‘No puede ser que ella está persiguiendo ese sueño que tanto me contó en ese momento que tenía ganas de cumplir’. Te felicito mucho”.

Antes de despedirla, Lali también la animó por su talento y esfuerzo: “Hoy demostraste que tenés muchas ganas, que es tu sueño de verdad. Sos una bomba, soy muy talentosa y hoy lo demostraste”, le dijo y le deseó: “Seguí por ese camino que la música te va a seguir eligiendo a vos toda la vida y vas a brillar en eso”.