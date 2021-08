Lali Espósito apuró a Mau y Ricky y se pudrió todo en La Voz Argentina: "Fue un error eso"

Lali Espósito cruzó a Mau y Ricky en medio de la devolución que le hicieron a un participante de La Voz Argentina.

Pese a que La Voz Argentina se caracteriza por tener un ambiente sumamente sereno y con poca polémica, en algunos programas hubo ciertas situaciones sumamente tensas. Por ejemplo, durante la edición del pasado domingo 22 de agosto, Lali Espósito cruzó a Mau y Ricky luego de que un participante de su equipo entonara la canción "Canguro", de Wos.

Marcos Olaguibet, uno de los grandes talentos que forma parte del equipo de Mau y Ricky, tuvo un gran desafío en el último programa emitido por la pantalla de Telefe: entonar uno de los temas más exitosos del freestyle en Argentina. Pese a que el joven participante se mostró muy enérgico y enchufado en el escenario, Lali tomó nota de un detalle que no le gustó en absoluto.

"A mí me hubiera gustado que el 'Patada de canguro, golpe duro' lo cante más", manifestó la cantante y también actriz, con un tono tajante. Y luego, culpó a Mau y Ricky de ser los responsables de que Marcos se encontrara con una canción tan compleja: "Saben que lo digo desde el amor: creo que fue un error ponerle este tema ahora, en esta instancia".

Lali Espósito, jurada de La Voz Argentina.

Tras el comentario, Ricky quedó petrificado; mientras que Mau hizo lo propio, aunque con una escueta expresión: "Wow". El clima tenso invadió el estudio de La Voz Argentina. Consciente de esto, Lali intentó poner paños fríos: "Él es bárbaro, lo hace bárbaro, pero creo que él tendría que haber encontrado su manera de hacer 'Canguro'".

Finalmente, Soledad Pastorutti intervino y también opinó sobre la performance de Marcos, aunque trató de ser moderada para evitar un conflicto entre sus colegas: "Entiendo a lo que vas, pero creo que estuvo a la altura de las circunstancias".

Para tratar de darle un cierre al asunto, Mau le respondió a Lali de manera sutil: "Le quisimos demostrar a Marcos que era un reto y que él podía llegar a hacer muchas cosas que él ni se imaginaba". Por su parte, Ricky comentó: "Queríamos enseñarle a Marcos también a manejar los tiempos del aire y que aprendiera la letra. Te felicito, sin dudas, hay camino para crecer. Estoy seguro y convencido que tienes todo. La reacción de la gente en Twitter e Instagram... sé que a la gente le gusta lo que hacés".

El picante cruce entre Ricardo Montaner y Lali Espósito

Cuando arrancó el programa, Ricardo Montaner cantó Volver, una de sus canciones más icónicas y, al terminar, Marley le hizo saludar a sus compañeros uno por uno. “¿Los conocés?”, bromeó el conductor. “A este lo conozco hace treinta años, y al otro hace 27”, dijo el experimentado cantante, en referencia a sus dos hijos, Mau y Ricky. Cuando pasó por Lali, expresó: “A nuestra derecha, alguien que siempre difiere de lo que yo digo”, por todas las veces en las que observan cosas diferentes. “Una maleducada”, dijo Lali riéndose.

Inmediatamente, la tensión se disolvió y Montaner le contó a Marley: “Sabes, el otro día me encontré con un video de una participación mía en una serie que hacía Lali cuando era chiquita. Y me dio tanta ternura pensar que ahora se ha convertido en lo que es, una gran actriz, una gran cantante. Así que me alegra mucho presentar a Lali”. “¡Te quiero, Monta!”, le contestó ella.