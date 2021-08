La Voz Argentina: Twitter explotó de memes de Jessica y Jacinta

Jessica Amicucci y Jacinta Sandoval se enfrentaron en La Voz Argentina.

Jessica Amicucci y Jacinta Sandoval son unas de las tantas figuras de La Voz Argentina que más recordadas fueron de todo el programa. En esta nueva instancia del reality show de Telefé, los participantes de cada equipo se enfrentan de a dos con canciones diferentes. Así, uno de ellos es quien queda seleccionado para pasar a la siguiente etapa. Jacinta, por lo mucho el jurado elogió su estilo y su voz, y Jessica, por su enfrentamiento con su excompañera de equipo, Esperanza Careri.

Durante su presentación anterior, el jurado les remarcó la notable falta de ensayos en su performance. En su defensa, Jessica había dicho que fue “muy difícil” trabajar así, ya que Esperanza no había podido asistir a los ensayos. "Hubo ensayos en los que no quiso cantar", expresó. “Voy a ser honesta, como lo fui desde el primer día. La pasé bastante mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió". Careri se hizo cargo de la situación y pidió disculpas, explicando que se había quedado sin voz debido a que es alérgica y que por eso no había podido ensayar.

Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales se burlaron de esta situación y acusaron a Jessica por haber expuesto a su compañera. Así, su gesto de enojo se convirtió en un nuevo meme en Internet y los televidentes no dejan de utilizarlo. Ahora, Jessica se enfrentó a un nuevo desafío en el equipo de Ricardo Montaner, en donde compitió con Jacinta. No muchos minutos después, Twitter se llenó de chistes posteados por varios internautas, quienes aseguraban que Amicucci estaba lista para volver a acutar de la misma forma con Jacinta.

Los mejores memes de Jessica y Jacinta