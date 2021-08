La Voz Argentina: Lali Espósito se cruzó por primera vez con la participante que la acusó de plagio

Ana Paula Rodríguez, que en 2016 aseguró que la cantante le copió el nombre de un disco, se presentó en las batallas y se enfrentó a la devolución de Lali.

Días atrás, en las etapas finales de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina, la presentación de Ana Paula Rodríguez generó una reacción inmediata en las redes sociales. La mujer de 36 años y oriunda de Lomas de Zamora, se presentó ante el jurado integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito e interpretó “Por qué te vas”, tema que Tini Stoessel grabó con Cali y El Dandee. La aprobación llegó sobre el final de su performance, cuando el autor de Déjame llorar” la llevó para su equipo. Pero por entonces, lo más importante pasaba en el escenario virtual.

Apenas la mujer irrumpió el escenario del programa, los fanáticos de Lali recordaron en las redes sociales el pasado mediático de Ana Paula, quien en 2016 estuvo en Intrusos reprochando que la artista argentina le había puesto el mismo nombre al disco que lanzó por ese entonces, Soy. El graph de aquel programa reproducía una declaración que había hecho Ana Paula Rodríguez. “Lali Espósito me hizo un daño humanamente”, había asegurado la joven en el ciclo que conducía por entonces Jorge Rial.

Durante la audición, Ana Paula y Lali no cruzaron palabra y no tenían por qué hacerlo. Pero en las batallas, no les quedaba otra, y allí estuvo el foco de la última gala, cuando la participante junto a Mauro Páez entonaron “Tan solo tú”, de Franco de Vita. Esta vez de frente al escenario, jurado evaluó la actuación de cada uno para asesorar la elección final de Montaner. Tanto La Sole como Ricky habían dado su voto de confianza para Ana Paula, quien a su juicio había sacado una luz de ventaja sobre su coequiper.

Lali comenzó su devolución cuestionando la performance de Mauro en el mismo sentido que sus colegas. “Sacaste la voz toda y era el inicio con el inicio de la canción. No sé si venías con los nervios, pero estabas un poquito fuera de la nota y con la voz poco especial”, opinó implacable. “No le estabas empezando a contar a ella eso que le querías decir con la canción, era un poco frío”, concluyó la actriz, que tenía una opinión diferente respecto a la mujer: “Pero desde lo personal, sin dudas, Ana Pau brilló. Brillaste fuerte”, remarcó, hablándole directamente a la participante sin ningún tipo de rencor.

Como todos los pronósticos parecían presagiar, Ricardo Montaner se quedó con Ana Paula para seguir conformando su equipo. La participante se arrodilló, juntó las manos en modo de agradecimiento y observó uno por uno a los jurados, ya con los pulgares en alto. Aquí tampoco hubo cruce, ya que en su despedida, la participante enfiló rumbo al sector de su coach, ubicado en el extremo opuesto al de la actriz.