La Voz Argentina: el mal momento que pasó una participante sobre el escenario

En medio de las rondas de knockouts, Pilar Suárez tuvo una mala noche y el jurado no tuvo reparos en marcarle los errores.

La Voz Argentina vive sus rondas de knockouts, donde dos participantes de cada equipo deberán enfrentarse cara a cara en el ring de canto e interpretar cada uno una canción, para que el coach defina quién se queda en el certamen y quién se verá obligado a regresar a su casa. Dentro de este contexto, el nerviosismo, la tensión, las emociones y también las alegrías están a la orden del día, pero a sabiendas de que cualquier pequeño error o desliz puede dejarlos eliminados del show.

En la noche del viernes, Pilar Suárez pisó el escenario para pelear por un lugar en el equipo de Ricardo Montaner e interpretó el tema “Livin’ on a prayer”, pero su talento no alcanzó y recibió una de las peores devoluciones por parte del jurado. “Los vi temerosos a los dos. Pili, la verdad que no voy a agregar nada de lo que pasó porque la verdad es que yo sé lo que se siente cuando uno empieza a no encontrar el lugar y la comodidad. Es una canción muy difícil y sentí que no estabas cómoda”, le apuntó en un principio Soledad Pastorutti.

Por otra parte, Mau y Ricky fueron más escuetos, y le apuntaron directamente: “Siento Pili que has cantado muchísimo mejor de lo que fue hoy”. Además, ella admitió sus errores y se mostró agradecida con los dichos. Asimismo, Lali Espósito le disparó: “Pili… Es obvio, no te voy sumar nada que no sepas. Sí quiero tirarte la mejor onda porque todos nos dedicamos a esto, pero hay noches que no nos salen las cosas. O eso que habíamos ensayado tanto no salió cómo lo habíamos planteado y es una sensación espantosa”.

"La estaba pasando difícil porque ella seguro está pensando en ‘la puta, no me salió lo que ensayé’, así que te felicito porque estás acá y porque te hemos escuchado y sabemos que cantás bien”, concluyó la artista.

Por último, a la hora de elegir, Ricardo le pidió disculpas a Pilar por no elegirla y ella automáticamente le agradeció por la oportunidad que le dio dentro del certamen. “Es una lástima porque tienes una voz espectacular”, le apuntó Montaner. No obstante, ella se mostró orgullosa: “Yo te lo agradezco, les agradezco a todos. Gracias desde el momento uno que te peleaste con Lali para que yo vaya a tu equipo. Es un placer”.