La fuerte confesión de Lali Espósito en La Voz Argentina: "No puedo creerlo"

¡Inesperado! Lali Espósito sorprendió a los televidentes de La Voz Argentina y reveló que vive una incómoda situación en el exitoso programa de Telefe.

La Voz Argentina es el programa que arribó a la televisión para entretener y emocionar a miles de televidentes de todo el país con participantes de un enorme talento. Aun así, al ciclo exitoso de Telefe también lo ha hecho gigante la presencia de Lali Espósito, estrella internacional que también aporta mucho humor en cada gala. Curiosamente, en las últimas horas, la joven artista dio a conocer una increíble confesión sobre lo que le ocurre cada vez que le toca escuchar a los participantes del certamen.

Acompañada de Ricardo Montaner, los hermanos Mau y Ricky, y Soledad Pastorutti, Lali se sienta en uno de los cinco sillones de La Voz 2021 para evaluar a los cientos de protagonistas que se suben al escenario con el objetivo de cantar y avanzar de instancia para lograr el tan ansiado título. De todas formas, a la actriz y cantante de 29 años le resulta muy incómodo transitar una determinada situación del programa.

En una entrevista que le concedió a Ciudad Magazine, Lali Espósito dejó en claro que le cuesta mucho asimilar su rol de jurado de La Voz Argentina, ya que hay mucha gente talentosa en el escenario: "¡Encima estar ocupando ese lugar de jurado! Que lo hago con mucho respeto porque todos los que se suben ahí cantan el cuádruple de mejor que yo. No puedo creerlo, aunque una siempre tiene cosas para aportar".

Acerca de sus compañeros de equipo, Lali tuvo palabras de elogios: "Para mí es muy emocionante estar en esa silla y todos los presentes, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y la Sole, mismo Marley son amigos. Los conozco hace mucho tiempo, trabajé con todos. Para mí es muy natural compartir, nos reímos. El grupo tiene un flow bastante copado, hay buena vibra de verdad, más allá de conocernos profundamente en la vida privada y trabajando todos. Y eso está bueno".

Durante la nota que le hicieron, el periodista Fernando Gatti le consultó si es realmente cierto que le es difícil evaluar a un participante que tiene una voz mejor que la suya: "Es que es la verdad, uno siempre tiene esa cosa... Una carrera se construye por muchos factores. Yo me preparo, me rompo el alma para lo que hago con la música y siempre intento hacer los mejores shows que puedo, ponerle mucha impronta. O lo que yo considero impronta por cómo me salen a mí las cosas".

"Por supuesto que a esta altura tengo cositas para aportarle alguien y si le sirven, espectacular. Pero no dejo de sentir que son todos unos cantantes tremendos y digo, 'esta gente también tiene que estar sentada acá'. Hay gente muy especial que se presenta en el reality", añadió Espósito, quien sigue sin poder creer el enorme talento que hay en el escenario de La Voz Argentina.



Quién es el novio de Lali Espósito

Desde el 2020, Lali Espósito se encuentra de novia con David Victori. Al hombre de 38 años lo conoció durante el rodaje de la serie "Sky Rojo", producida por Netflix. Se desempeña como guionista y, de acuerdo a la industria cinematográfica de España, cuenta con un gran talento y una gran proyección.

En 2021, la pareja se mudó de Madrid (España) a la Provincia de Buenos Aires, donde conviven en un country ubicado en zona norte. En una entrevista que brindó a Infobae en noviembre de 2020 Lali se refirió a su relación con su novio y resaltó: "Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien. Es lo más, es un genio. Y estrenó una peli muy increíble que se llama 'No matarás'. Uno no puede estar en paz... Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna... eso sería una estupidez".